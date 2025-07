Urednik časopisa Poredak Dejan Džakula izjavio je da je nacrt novog Zakona o udžbenicima koji je inicirao premijer prof. dr Đuro Macut istorijska prekretnica u borbi za očuvanje nacionalnog identiteta, obrazovnog suvereniteta i kulturne bezbednosti Srbije.

– Premijer Macut pokazuje da ima hrabrosti da uđe u borbu koja neće biti nimalo laka. Udžbenici su godinama bili pod kontrolom stranih interesa, u njima su se menjale činjenice, brisala istorija, relativizovala srpska stradanja i unosile strane vrednosti koje nemaju dodirnih tačaka sa našom tradicijom. Ovo je pokušaj da se to zaustavi – poručio je Džakula.

On je ukazao da nije tajna da će otpor postojati, i to ne samo među stranim izdavačkim lobijima, već i među pojedincima unutar samog državnog aparata.

– Biće onih, čak i sa vrlo važnih državnih funkcija iz vrha države, koji će ovaj zakon pokušati da oslabe, relativizuju ili odlože. Ali upravo to je mera državničke snage – znati šta je ispravno i uraditi to, čak i kad to znači da ćete imati otpor iznutra. Premijer Macut je do sada više puta pokazao da nije čovek kompromisa po pitanju temeljnih nacionalnih vrednosti i u tome ima potpunu podršku predsednika Vučića.

Džakula je istakao da Srbija više ne sme dopustiti da se školovanje naše dece pretvori u instrument tihog odnarođivanja.

– Ako udžbenici budu pisani na srpskom, za srpsku decu, sa poštovanjem prema srpskoj istini i iskustvu – onda imamo budućnost. Ako ne – onda ćemo imati generacije koje više veruju tuđim narativima nego sopstvenoj istini, premijer Macut to razume.