OVO JE KLJUČNI RAZLOG ZAŠTO BRAKOVI U SRBIJI PROPADAJU: To više nije preljuba, izašla poražavajuća statistika

Preljuba više nije razlog broj jedan zbog kojeg se ljudi razvode, muškarci žive u uverenju da ih žena nikad neće ostaviti, kad brak pukne, pate podjednako. Do pre pet godina uglavnom su se razvodili mladi bračni parovi, a danas mahom ljudi u četrdesetim.

Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je prošle godine sklopljeno 30.376 brakova, što je 4,1 odsto manje nego 2023, a broj razvoda je povećan 4,3 odsto, na 10.611. Broj razvedenih brakova na 1.000 stanovnika bio je 1,6, a prosečna starost muža pri razvodu braka iznosila je 45,5, a žene 41,9 godina.

Zabluda muškaraca

Na početku razgovora, sagovornica kaže da je iznenađena podatkom da je broj razvoda u 2024. povećan za 4,3 odsto u odnosu na 2023. godinu.

- Mislila sam da je situacija malo bolja. Na psihoterapiji više je zastupljena kriza u braku, kako je prebroditi. Imam utisak da se supružnici bore za to da porodica opstane. Moram priznati da se često susrećem sa jednom specifičnošću kod muškaraca, a to je da su ubeđeni da ih žena nikada neće ostaviti. Čak i kada je reč o preljubi ili o nečemu preko čega se teško prelazi, samouvereno kažu na individualnoj terapiji "nema šanse da me ostavi".

Takođe, česte su manipulativne rečenice muškaraca kada on ženi naglašava: ‘Pogledaj kako te volim, kako te gledam, niko te ne bi ovako gledao. Vidiš šta ti ja dopuštam, ideš sa drugaricom na piće’. Te manipulativne rečenice jako utiču na nervni sistem žene. A one kada se odluče za razvod, dale su svoj maksimum do tog okončanja.”

Psiholog naglašava da ko god da je podneo zahtev za razvod, parovi identično pate.

- To su zablude da jedna strana više pati, druga manje. To je situacija koja je na skali stresa u psihologiji na drugom mestu, nakon smrtnog slučaja, i svrstava se u veliki gubitak jer se ljudi često posle razvoda osećaju kao da su pocepali svoj život na pre i posle. To identično pogađa svaku naciju ili kulturu na svetu", pojašnjava.

Može li brak bez ljubavi

Na pitanje da li su parovi već odlučili da se razvedu kada zatraže stručnu pomoć, sagovornica objašnjava da to u većini slučajeva znači da žele da ostanu u braku.

- Imaju dilemu kako da prevaziđu krizu. Nekada se desi da prelome tokom psihoterapije da to nije to, ali u suštini više je onih za spasavanje odnosa. Ključna rečenica koja odlučuje da li na odnosu treba raditi jeste da li se oni istinski vole. Ako postoje emocije a došlo je, na primer, do preljube, na tome može da se radi i da se spase taj odnos. Emocije su ključne.

A da li brak može da funkcioniše bez ljubavi, Jovana Stojković kaže da, “nažalost, zna mnoge brakove koji su sklopljeni isključivo iz koristi”.

- Postoje brakovi koji su samo na papiru zajedno, a razdvojeno žive, ali zbog finansija, zajedničke firme, oboje bi bili na gubitku, pa ostaju zajedno. A brak bez emocija nikome ne bih poželela. Ti ljudi, pošto nemaju ono što žele (pažnju, intimu, bliskost, razumevanje, razgovor), mnogo više pate nego ljudi koji su sami.

Iznenađujuće, ali razlog broj jedan zbog kojeg se ljudi razvode više nije preljuba, već nedostatak komunikacije.

- Ljudi se danas osame, nemaju zdravu komunikaciju. Neki dođu na psihoterapiju i svađaju se. Kad ih zamolim da ne rade to što rade i kod kuće, da uradimo nešto drugačije, na moje iznenađenje oni kažu: ‘Mi tako razgovaramo’. To znači da nekima svađa postane vid komunikacije koji oni normalizuju. Pored toga, otuđenost i gubitak bliskosti vode ka ubijanju jednog odnosa.

Žene čuvaju porodicu

Žene su spremnije da rade na odnosu, ali su spremnije i za donošenje odluka što se tiče razvoda. Rezultati naučnih istraživanja su pokazali da kada postoji problem, žena je više fokusirana na njegovo rešavanje, dok muškarac potiskuje problem jer to je njihova strategija za prevazilaženje problema.

- Mahom žene, pogotovo koje su duže u braku, imaju osećaj pripadanja i čuvaju porodicu. Loše je to što imaju negativno mišljenje o sebi. To nam je i kulturološki i transgeneracijski nametnuto. Često čujem od mojih klijentkinja da im majke kažu nakon razvoda ‘ni u braku nisi mogla da ćutiš, uvek si bila tvrdoglava’, i onda se osećaju krivim, kaju se nakon razvoda, ali ne da bi se vratile, već kajanje što ta veza nije uspela.

Psiholog objašnjava da su se kroz njenu praksu do pre pet godina uglavnom razvodili mladi parovi, koji su bili oko dve godine u braku.

Stupanje u brak je veliki stresni okidač. Iako je lep događaj, na skali stresa to je kao da prolaze kroz neki gubitak. Mnogi su jako dobri kao partneri, ali nisu spremni za roditeljsku ulogu. A sada se situacija promenila, mnogo je parova koji se razilaze u svojim četrdesetim.

- Najčešći razlog je nedostatak komunikacije, gubitak bliskosti, zatim može da bude da je žena u nekom momentu svog muškarca prerasla na intelektualnom i psihološkom nivou, a da je partner ostao zaglavljen. Takođe, bitan razlog je to što se veliki broj zrelih muškaraca dopisuje s drugim ženama, onlajn prevara je jako zastupljena u poznim godinama 60, 65 plus, što je za ženu i decu jako ponižavajuće. Ali ti muškarci to ne smatraju preljubom već vidom zabave. Kažu, samo smo se našli kad sam se osećao loše, kad je meni bila potrebna podrška ili imaju zajedničku bolest, pa su kao o tome pričali, a onda tu budu i intimni snimci, ali njima to i dalje nije preljuba.

Deca najviše trpe

Svaki razvod predstavlja dalje cepanje porodice i komplikovane odnose u smislu vaspitavanja dece, na pitanje koliko deca trpe, sagovornica kaže da to zavisi od zrelosti roditelja.

- Nisam za to da neko sedi u toksičnom odnosu, jer će to dete imati daleko veće posledice nego da se razvedu. Oni ako imaju dvostruke aršine, ako nemaju isti stil roditeljstva, ne slažu se, to će još gore izgledati u bračnom odnosu. To dete, bili oni zajedno ili ne, imaće posledice.

Uvek sam za razvod ukoliko odnos nije kvalitetan i ne znaju zdravo da komuniciraju, jer kada deca odrastu, tek im onda nije jasno kako su mogli da ostanu u tom braku. Često krive majku zašto to nije prekinula, tako da posledica ima, ali ništa manje nego ako neko živi u toksičnom odnosu.

Koliko treba vremena da se preboli razvod je individualna stvar, ali po rečima Jovane Stojković, to je mahom oko dve godine.

- Svaki razvod narušava samopouzdanje osobe. Osoba ima uverenje da nije dovoljno dobra, da ljubav više nije za njih, da treba da budu sami, da nikad više neće imati nikoga. I to je normalno. Da bi se oporavili od bračnog brodoloma, potrebne su pune dve godine. Nakon toga se javlja želja za nečim drugim, prvo platonski. Tu, naravno, ne računam one koji su se razveli, a već su imali drugog partnera.

