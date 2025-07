Sve veća potrošnja struje otvara pitanje: Da li je vreme za nuklearnu elektranu? Arbutina: Srbija je spremna za nuklearnu energiju

Vreli dani koji su zahvatili Srbiju doveli su do novih rekorda u potrošnji električne energije. Kako je saopšteno iz Elektroprivrede Srbije, između 1. juna i 7. jula, prosečna dnevna potrošnja iznosila je oko 84 miliona kilovat-sati, što je za oko 4,5 miliona više nego što je bio prosek u prethodnih deset godina. Najveća potrošnja zabeležena je 26. juna – čak 98 miliona kilovat-sati.

Sve veća potrošnja otvara i temu novih izvora snabdevanja, među kojima se sve češće pominju i nuklearne elektrane. Srbija je upravo dobila prvu tehničku studiju o mogućnosti korišćenja nuklearne energije u mirnodopske svrhe.

Dalibor Arbutina, v.d. direktora Javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije, pojašnjava šta to znači za Srbiju.

– Konkretno znači da je Srbija, posle promene zakona o energetici, gde je ukinuta zabrana izgradnje nuklearnih elektrana i novom strategijom o energetici do 2040. sa procenom do 2050, otvorila mogućnost da se uvede nuklearna energija. Kao jedan od razloga jeste upravo velika potrošnja električne energije. Prošlog petka, 11. jula, u Ministarstvu rudarstva i energetike promovisana je tehnička studija o izvodljivosti za upotrebu nuklearne energije u mirnodopske svrhe. To je prva faza - kazao je Arbutina za Euronews.

Studiju su, kaže, radili francuski stručnjaci iz kompanije EDF sa partnerima. Ona se sastoji iz tri faze – mapa puta i analiza kapaciteta, analiza ponude tehnologija na tržištu (klasične i male modularne elektrane), kao i procena da li elektroenergetska mreža može da prihvati dodatna opterećenja.

Na pitanje šta sve treba prilagoditi da bi Srbija krenula u realizaciju nuklearnog programa, Arbutina navodi:

– Sama studija je rađena po modelu Međunarodne agencije za atomsku energiju. Oni su propisali standarde i pravilnike, a i naš zakon je rađen prema tom standardu. Postoje tri faze. U prvoj se sagledavaju potrebe, kapaciteti, da se vidi gde smo-šta smo. Kada se ta faza završi, donosi se odluka – da li Srbija ulazi u tako skup i zahtevan projekat. Ova studija je samo prvi korak. Ako odlučimo da uđemo, potpisuje se ugovor sa jednom od velikih zemalja proizvođača, pa slede dalje analize, izgradnja, paralelno jačanje kadrova i zakonska regulativa.

Srbija, prema njegovim rečima, ima dve opcije – izgradnju klasične velike nuklearne elektrane ili manjih modularnih reaktora.

– Male modularne elektrane su budućnost, ali su još u fazi testiranja. Ima oko 80 prototipova u 19 zemalja, njihova prednost je što se brže grade i sigurnije su, ali ih je trenutno samo nekoliko u upotrebi – u Rusiji i Kini. Klasična nuklearna elektrana od 1000 megavata zamenjuje 8,5 miliona tona lignita - istakao je Arbutina.

Kada je reč o bezbednosti i stručnim kadrovima, Arbutina tvrdi da nove nuklearne elektrane, treće plus generacije, su potpuno bezbedne – isključena je svaka mogućnost nesreće ili ljudske greške.

- A što se tiče kadrova, Srbija je nuklearna zemlja još od vremena Jugoslavije – imamo tradiciju i postoje dva reaktora kojima sada upravljamo. Izgradnja traje oko 15 godina, sasvim je dovoljno vremena da se obrazuju kadrovi zajedno sa proizvođačem i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju - napominje Arbutina.

Integracija ovakve energije u prenosni sistem Srbije, prema studiji, ne bi trebalo da bude problem.

– Elektromreža Srbije je spremna da prihvati nove količine energije. Pokazalo se da neće biti problema sa integracijom - zaključuje Arbutina, a n pitanje zašto je potrošnja električne energije ovako velika? on kaže:

– Prvo zbog vrućina, drugo zbog industrije koja se ubrzano razvija – nove fabrike, veliki potrošači. I ono što je zanimljivo, veštačka inteligencija je veliki potrošač. Ministarka Dubrovka Đedović Handanović je navela da naš data centar u Kragujevcu troši 0,34% struje u Srbiji. Globalno, data centri troše oko 3 teravata na čas – što je potrošnja industrije Japana na svetskom nivou. Jedan upit na ChatGPT troši 2,9 vata, dok je za Google upit potrebno 0,9 vata. Samo treniranje ChatGPT-a troši 1300 megavat-časova, koliko godišnje troši 130 domaćinstava u Americi.