'PRIMILI SMO DOBRU VEST SA MEDICINSKOG FAKULTETA' Oglasio se ministar prosvete, pomenuo i 1. novembar

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da svi fakulteti u Srbiji rade i da su dobili dozvolu za organizaciju onlajn nastave, naglasivši da je suština u tome da akademski život profunkcioniše, a da je na rektorima i dekanima odgovornost da se stvari vrate u normalu.

Stanković je za Javni medijski servis rekao da je potrebno da se odblokiraju zgrade fakulteta i da se pripreme za normalno funkcionisanje od 1. novembra, kada zvanično počinje nova akademska godina.

On je kazao da su incidenti na polaganju ispita u Novom Sadu poslednji trzaji obojene revolucije koja je, kako je ocenio, bila vrlo nemilosrdna prema obrazovnom sistemu u Srbiji.

''Ovo što se dešavalo u proteklih meseci je najveća kriza u obrazovnom sistemu u našoj zemlji od osnivanja naše države. Mislim da polako, ali sigurno to prolazi, a da će Ministarstvo prosvete zajedno sa Vladom Srbije kontrolisati taj proces i da ćemo moći da obezbedimo i zakonitost u radu i uvažavanje najviših akademskih i pedagoških standarda'', rekao je Stanković.

Naveo je da su Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Državni univerzitet u Novom Pazaru već završili semestar, a da mnogi fakulteti na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu nedeljama rade, dok su neki organizovali i prve ispitne rokove.

''Imamo dobar podatak sa Medicinskog fakulteta od pre dva dana da se 3.000 studenata od ukupno 5.000 prijavilo za polaganje kolokvijuma i ispita u sledećem roku. Tamo gde nadoknada traje nekoliko nedelja, stvari se polako, ali sigurno vraćaju u normalu'', rekao je Stanković.

Naveo je da sve više studenata posećuje predavanja, da se odvija i konsultativna nastava i da nastavnici postavljaju materijal na onlajn platformama.

Stanković je naveo da je problem to što su zgrade visokoškolskih ustanova još uvek blokirane i naglasio da uprave fakuleta i rekotori univerziteta imaju moralni dug da pronađu održivi i kredibilni dogovor sa studentima koji su u blokadi da se fakulteti odblokiraju.

On je kazao da je fakultetima koji imaju teorijsku nastavu lakše da sprovedu onlajn nastavu, ali da ima fakulteta koji kombinuju teorijsku i praktičnu nastavu, kao što su Medicinski fakultet ili tehnički fakulteti.

''Tu je potrebno da imate prostor visokoškolske ustanove ili neki drugi adekvatan prostor da biste mogli da sprovodite taj deo nastavnih aktivnosti. Zbog toga je važno da se prekine sa blokadom zgrada, da se prekine to nezakonito stanje. Koliko god nekom to izgledalo legitimno, to je nezakonito'', rekao je Stanković.

Ukazao je da Zakon o visokom obrazovanju jasno definiše kako se mogu koristiti prostorije visokoškolske ustanove i naglasio da se one primarno vezuju za aktivnu nastavu - ispite, predavanja, vežbe i konsultacije.

''Sve drugo može uz saglasnost dekana, ali ne podrazumeva političko delovanje, a blokade su izraz političkog delovanja i izraz urušavanja institucija, što vrši jedan deo studenata uzurpirajući neka svoja politička prava, sprečavajući druge studente i ne baš mali broj nastavnika da obavljaju svoju osnovnu delatnost'', rekao je Stanković.

Na pitanje o broju studenata koji idu na nadoknadu nastave i koliko profesora radi u ovom trenutku, Stanković je rekao da to nije nadležnost Ministarstva već visokoškolskih ustanova koje dostavljaju podatke o održanim časovima.

Naveo je da podaci govore da se odvija proces nastave i da očekuje da će se stvari normalizovati u sledećih nekoliko nedelja, posebno kada počnu prvi rokovi.

Stanković je podsetio da je Vlada Srbije odobrila kvote za upis za sledeću akademsku godinu i naglasio da je, da bi akademska godina bila u punom formatu, neophodno da se nadoknadi nastava i sprovedu ispitni rokovi do 1. novembra.

''Ukoliko visokoškolske ustanove žele da imaju perspektivu i novu generaciju studenata, potrebno je da prionu na posao i da u ovih 12-13 nedelja daju sve od sebe da se propušteno nadoknadi, da se studentima daju šanse da polažu ispite i da novu akademsku godinu dočekamo u regularnom stanju'', rekao je Stanković.

Govoreći o dijalogu predstavnika vlade i predstavnika univerziteta, Stanković je rekao da dogovor postoji, da su kvote za upis odobrene, kao i da je jasan stav Vlade Srbije kada je reč o materijalnim troškovima za rad visokoškolskih ustanova, navodeći da će novac biti prebacivan u četiri faze ukoliko se od visokoškolskih ustanova dobije jasna specifikacija troškova.

''Država nije bez dna pa da imate beskonačno novca. Moramo da znamo šta plaćamo, mi dajemo novac poreskih obveznika, dajemo ga za namene obrazovanja i želimo da znamo vrlo jasno šta su troškovi da bismo te troškove mogli na vreme da platimo. Onog trenutka kada se normalizuje stanje, tog trenutka će se normalizovati i finansiranje'', rekao je Stanković.

Dodao je da su se dugovi visokoškolskih ustanova nagomilali prethodnih meseci i da je važno da se odblokiraju zgrade fakulteta kako bi se radilo u punom kapacitetu.

Autor: Iva Besarabić