U Institutu za majku i dete prvi put urađena ugradnja trajne mehaničke potpore srca

U Institutu za majku i dete "Dr Vukan Čupić" urađena je prvi put u Srbiji ugradnja trajne mehaničke potpore desetogodišnjoj devojčici iz Republike Srpske, koja se, kako je danas rečeno, sada oporavlja očekivanim tokom.

Direktor te ustanove Vladislav Vukomanović izjavio je da se desetogodišnja devojčica sa urođenom slabošću leve srčane komore kontroliše u Institutu za majku i dete već 10 meseci unazad, ali da je popuštanje srca zahtevalo primenu aparata za veštačko disanje i primenu aparata za mehaničku i cirkulatornu potporu.

"Kontaktirali smo naše kolege iz Instituta za kardiovaskularne bolesti (IKVB) 'Dedinje' koji su se odmah organizovali i zahvaljujući Ministarstvu zdravlja i njihovoj komunikaciji sa zdravstvenim fondom Republike Srpske mi smo obezbedili tu specijalnu pumpu koja se ugrađuje u levu komoru", naveo je Vukomanović.

On se zahvalio celom timu koji je učestvovao u ovoj operaciiji.

"Cilj je bio da devojčici omogućimo relativno normalan život sa ovim uređajem do trenutka dok se ne uradi transplantacija srca. Ni malo jednostavno, ali idemo korak po korak i ovo je izgledalo neverovatno u prvom mahu, ali organizovali smo se zahvaljujući našim kapacitetima", poručio je direktor Instituta za majku i dete.

Kardiohirurg Instituta za majku i dete dr Ivan Dizdarević rekao je da je od trenutka naglog pogoršanja njenog stanja, prošlog utorka počela priprema i spasavanje njenog života.

"Kolege sa Dedinja su nam mnogo pomogle, bili smo u konstantnoj komunikaciji sa njima. Kada su se stekli uslovi i kada smo dobili sve potvrde da ona zadovoljava uslove za ugradnju trajne mehaničke potpore mi smo joj to ugradili. Sama procedura je trajala oko dva i po sata, ali je sve ono što je pratilo pripremu i posle toga je ogroman iskorak", pojasnio je on.

Dodaje da oporavak ide u očekivanom smeru, imajući u vidu da je operacija urađena pre dva dana.

Anesteziolog Dragana Unić Stojanović iz IKVB "Dedinje" rekla je da su na poziv kolega iz Instituta za majku i dete odmah došli, kao i da im je bila čast da budu deo toga.

"Ono što je dobro jeste da smo devojčici posle velike borbe naših kolega ovde obezbedili tu dugotrajnu potporu i nadamo se da će to samo biti most do transplantacije i to je želja svih nas jer će joj novo srce pružiti još kvalitetniji život", poručila je ona.

Ističe da je ovo veliki korak za Srbiju i za sam Institut za majku i dete, obzirom da se ovakve procedure u Srbiji do sada nisu radile.

Pomoćnik ministra zdravlja i kardiolog dr Nebojša Tasić rekao je da Ministarstvo zdravlja na čelu sa ministrom Zlatiborom Lončarom dokazalo je da je domaći zdravstveni sistem, osim kadrovske i tehničke opremljenosti, takođe i organizovan jer je jednom fantastičnom koordinacijom i saradnjom dva instituta dokazao da može da odgovori potrebama i izazovima svih komplikovanih intervencija.

"Ministarstvo aposlutni fokus stavlja na decu i želimo da svoj deci izađemo u susret. Zaista smo svedoci da u 21. veku naša zemlja može da uradi sve što mogu i najopremljenije zemlje na svetu", naveo je Tasić.

Roditelji desetogodišnje devojčice zahvalili su se lekarima, jer su, kako su poručili od prvog dana uz njih i da su ih izveštavali i kada je, kako su rekli "bilo najgore".

Autor: Dalibor Stankov