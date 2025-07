Telekom Srbija isplaćuje dividende, u državnu kasu dosad preko 3,6 milijardi evra!

Telekom Srbija je od osnivanja kompanije do danas u državni budžet direktno uplatio više od 3,6 milijardi evra, a investirao još preko 4 milijarde evra, predstavljamo veliki i izuzetno uspešan sistem, na koji naša zemlja može da bude ponosna, izjavio je danas generalni direktor Telekom Srbija Vladimir Lučić.

Skupština akcionara Telekoma Srbija ovih dana je odobrila isplatu dividende za poslovnu 2024. u ukupnom iznosu od 2,24 milijarde dinara. Prvi čovek kompanije Vladimir Lučić govorio je o tome za TV Prva.

Od pomenute sume, najveći deo svakako ide državi, kao najvećem akcionaru, a to je skoro 1,5 milijarda dinara. Svoj deo novca dobiće i četiri miliona malih akcionara. Svake godine se trudimo da dajemo dividende, pa i za 2024, iako smo u prethodnih godinu dana bili u velikom investicionom zamahu, jer smo preuzeli deo Junajted Grupe za skoro 652 miliona evra, od čega je veliki deo novca već unapred morao da se nalazi na našem računu, kao neka vrsta garancije. A sad-a nas upravo njihovi mediji napadaju za taj izdatak, što je prilično paradoksalno. Od osnivanja kompanije do danas, Telekom Srbija je budžetu Republike Srbije dao preko 1,1 milijardu evra dividendi, kao i oko 2,5 milijarde evra na osnovu poreza i drugih dažbina. Uz to, imali smo preko 4 milijarde investicija, od kojih je većina bila domaćim izvođačima. Telekom Srbija je izuzetno veliki i izuzetno uspešan sistem, na koji država može da bude ponosna - poručio je Lučić, preciziravši da će isplata dividende i ove godine biti u decembru, bez ikakvog kašnjenja.

Kupovina biznisa Junajted Grupe - a to su digitalna platforma za dijasporu NetTV, satelitska platforma Total TV u Srbiji i Severnoj Makedoniji, kao i celokupni sadržaji TV Sportklub na Zapadnom Balkanu - jedan je od najvećih poslovnih poteza u istoriji srpskog nacionalnog operatera.

Akvizicija dela biznisa UG najveća je investicija Telekoma Srbija posle kupovine Telekoma Srpske iz 2007. godine. Zanimljivo je da nas punih sedam godina dežurni kritičari napadaju da nećemo imati snage za sve investicije, a sada smo izveli najbolji poslovni potez koji neka kompanija može da postigne: kupili smo biznis našeg najvećeg konkurenta! Od tržišne bitke odustali su upravo oni koji su nas optuživali da nemamo kapacitete i da ćemo mi odustati i doživeti težak poraz. Telekom Srbija u kontinuitetu beleži snažan trend velikog rasta prihoda od interneta, televizije i mobilne telefonije, i samo kada poredite 2022. do 2024. prihodi su porasli za 250 miliona evra, a u ovoj godini biće dvostruko veći u odnosu na 2018, kada smo počeli veliku transformaciju kompanije. Posebno je važno to što je reč o organskom rastu prihoda, jer smo višestruko povećali broj korisnika interneta i TV, što nam daje veliku snagu za dalje investiranje i međunarodnu ekspanziju. Akvizicija UG doneće višestruke koristi i uticaće na dalje povećanje prihoda i profitabilnosti - objasnio je Lučić.

Kako je precizirao, kruna poslovne 2024. za Telekom Srbija bila su dva događaja.

Pored pripreme i početka pregovora o kupovini biznisa UG, što smo završili u veoma kratkom vremenskom roku, u 2024. od posebne važnosti bilo je to da smo postali prva kompanija sa Zapadnog Balkana koja je izašla na evropsko tržište kapitala i tu proverila svoju vrednost. Izdali smo evroobveznice od 900 miliona dolara, a interesovanje najvećih globalnih investitora bilo je za čak 6 milijardi dolara, od čega 2 milijarde samo u prvih sat vremena trgovanja na berzi, i pokazalo se koliko svetske finansijske institucije veruju u Telekom Srbija - naglasio je Lučić.

Prvi čovek Telekoma je podsetio i na činjenicu da ova kompanija sada direktno zarađuje i od konkurencija, za iznajmljivanje optičke infrastrukture TS, kao i za korišćenje medijskih sadržaja, što su važni dodatni izvori prihoda.3

Takođe, da je Telekom Srbija ubedljivo najveći i ubedljivo najuspešniji operater na čitavom prostoru bivše Jugoslavije, da ima prihode koliko svi ostali u Srbiji zajedno i da povećava razliku u odnosu na Hrvatski Telekom, nedavno je ukazao čak i hrvatski portal Media Daily, specijalizovan za analize iz oblasti telekomunikacija i medija.