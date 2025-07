ŠTA DA RADITE AKO STE NATOČILI POGREŠNO GORIVO? Jedna stvar je ključna i mora brzo da se uradi da biste sačuvali motor

Točenje pogrešnog goriva u automobil može biti greška sa finansijski značajnim posledicama, ali ako postupite hladnokrvno i na vreme, trošak i neprijatnosti mogu biti minimalni.

Točenje pogrešne vrste goriva u rezervoar je omaška koja se ponekad dešava vozačima, naročito ako su dekoncentrisani ili rastrojeni na pumpi.

Opasnost od ove greške bila je naročito izražena ranije, dok nije bilo sistema za sprečavanje točenja pogrešnog goriva u automobil, koji na nekim novim modelima nude određeni proizvođači.

Stanete na benzinsku pumpu, u žurbi ste, natočite, platite i tek vam onda podsvest javi da ste sipali pogrešni vrstu goriva. To je najbolji i ujedno najjeftiniji scenario ovog lošeg filma.

Dizel u benzinca?

Iako nepisano pravilo kaže da benzinca u koji je sipano malo dizel goriva (do pet odsto) možete voziti ako mu naknadno do vrha rezervoara natočite benzin, pa će se sve zajedno "pomešati" bez problema, nikako se to ne preporučuje, posebno ako imate noviji i moderniji automobil.

Što je automobil noviji i tehnološki savremeniji, po pravilu su mu i delovi i motor sofisticiraniji, pa je nužno da sve bude optimalno i prema preporukama proizvođača kako bi se izbegla šteta.

Stručnjaci upozoravaju da nikako ne startujete motor, nego da izgurate automobil na parking benzinske pumpe i pozovete šlep službu koja će ga odneti u servis.

Tamo će istočiti gorivo iz rezervoara, zameniti filter goriva i problem je relativno jeftino i bezbolno rešen.

Šta ako počnete da vozite?

Međutim, problem je mnogo veći ako shvatite da ste sipali pogrešno gorivo nakon što ste već krenuli sa pumpe i tek onda primetili promenu u načinu rada motora.

U tom slučaju motor treba što pre ugasiti, a vozilo kao i u prethodnom slučaju uz pomoć šlep službe prebaciti u servis.

Tu je već šteta veća, a ako se poklope nezgodne okolnosti ili ste vozili auto duže, može biti i veoma skupa, što zavisi od konkretnog modela automobila i motora.

Osim ispuštanja goriva, ako se dizel natoči u benzinca, potrebno je očistiti ceo sistem ubrizgavanja goriva. Obično na motoru ne ostaju trajne posledice.

Benzin u dizelaša?

Stručnjaci navode da ako benzin sipate u dizelaša, sistem ubrizgavanja, odnosno pumpa visokog pritiska izdrži, ali vrlo često izgore karike na klipovima cilindara te nastane znatna materijalna šteta.

Dakle, najbitnije je odmah ugasiti motor kako bi se maksimalno smanjile štetne posledice omaške koju ste načinili prilikom točenja goriva.

Autor: A.A.