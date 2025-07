LEPOTE SRBIJE! Upoznajte Staru planinu i osvežavajuću lepotu vodopada

Kada asfalt počne da se topi pod nogama, a letnja žega zagospodari gradovima i ravnicom Stara planina postaje idealno utočište za sve koji traže svežinu, mir i netaknutu prirodu.

Ova planinska lepotica na istoku Srbije krije ne samo bujne šume i čiste reke, već i jedan od najimpresivnijih prirodnih fenomena – vodopade.

A gde je leti svežije, lepše i mirnije nego kraj vode? I to ne bilo koje – već vode koja se s visine sliva niz stene, prska vazduh kapljicama i ispunjava ga živim žuborom.

Jedan od najpoznatijih i najdostupnijih vodopada je Tupavica, smešten u blizini sela Dojkinci. Svojom širinom i elegantnim padom od oko 15 metara, ovaj vodopad pleni poglede tokom cele godine. Naročito je atraktivan u proleće i rano leto, kada je vodostaj najviši. Do njega se lako dolazi, što ga čini omiljenom destinacijom za porodične izlete i ljubitelje fotografije.

Bigar – divlja lepota u srcu šume

U podnožju Stare planine, u blizini puta ka Knjaževcu, nalazi se vodopad Bigar, okružen gustom vegetacijom. Visok je oko 35 metara i sastoji se od više kaskada koje se slivaju niz stene obrasle mahovinom. Bigar oduševljava svojom prirodnom scenografijom, a kupanje u njegovoj hladnoj vodi predstavlja pravi letnji ritual za avanturiste.

Čunguljski skok – skriveno blago planine

Manje poznat ali podjednako fascinantan je Čunguljski skok, do kog se dolazi planinarskom stazom iz sela Topli Do. Ovaj vodopad, nalazi se na oko 1400 m nadmorske visine, je pravi biser za one koji vole osamu i netaknutu prirodu. Njegova snaga i visina od oko 43 metara čine ga jednim od najviših u Srbiji, a zvuk padajuće vode doprinosi utisku moći koju priroda ovde pokazuje u punom sjaju.

Piljski vodopad – visoki čuvar Stare planine

Piljski vodopad, sa svojih 64 metra, jedan je od najviših u Srbiji i često se naziva "čuvarem planine". Do njega, smeštenog na 1450 m nadmorske visine, vodi pešačka staza, udaljen je oko 4km od sela Topli do, a sama poseta ovom mestu je kao ulazak u svet koji je potpuno zaboravio na savremeni život. Visina, pad, kaskade, i položaj vodopada ostavljaju bez daha sve koji se upute u ovu avanturu.

Kaluđerski skok – spokoj i snaga u jednom

Smešten na Kaluđerskoj reci, Kaluđerski skok je manje poznat, ali izuzetno vredan posete. On je ujedno najviši vodopad u Srbiji sa padom od 232 m, Njegova prirodna ambijentacija i relativna nedostupnost čine ga pravim rajem za planinare i istraživače. Sliv vode koji se razbija o stene okružene šumom deluje gotovo nestvarno.

Koprenski vodopad – najviši u Srbiji

Pravo blago Stare planine je Koprenski vodopad,smešten je na 1800 mnv koji se smatra drugim po visini u Srbiji – pad mu prelazi 100 metara. Do njega se dolazi isključivo peške, kroz netaknute predele i šumske staze. Njegova udaljenost i nepristupačnost ga čine pravom nagradom za one najupornije i najzaluđenije prirodom.

Leto u Srbiji? Idite na istok. Idite na Staru planinu. I ne zaboravite – priroda govori najlepše kada je slušate kraj vodopada.

Vodopadi Stare planine su letnja destinacija koja i telo i um osvežava. Oni nisu samo vizuelno spektakularni – oni su iskustvo. Nema klima-uređaja koji može da nadmaši osećaj kada stojite ispod Tupavice ili pored Piljskog vodopada, dok vam lice dotiču sitne kapi hladne vode. Proverite.