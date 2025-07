Na lečenje sa NAŠOM ZDRAVSTVENOM KNJIŽICOM U INOSTRANSTVU: U slučaju da vam ipak naplate troškove, postupak je jasan

Letnja sezona odmora i putovanja uveliko traje, a jedno od najvažnijih pitanja koje građani postavljaju pred polazak u inostranstvo jeste da li i gde važi njihova zdravstvena knjižica?

Vesna Latinović iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje objasnila je da osigurana lica RFZO mogu potpuno besplatno da dobiju potvrdu o pravu na zdravstveno osiguranje u inostranstvu, uz poštovanje određene procedure.

- Osigurana lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koja žele da putuju u inostranstvo i da pribave za to potvrdu fonda mogu potpuno besplatno da dobiju potvrdu uz određenu proceduru - rekla je ona.

Procedura, kako navodi, započinje odlaskom kod izabranog lekara koji izdaje izveštaj o zdravstvenom stanju. Sa tim izveštajem građani se obraćaju nadležnoj lekarskoj komisiji, a po pozitivnoj oceni, matična filijala RFZO izdaje potrebnu potvrdu.

Na pitanje da li svi građani mogu da dobiju ovu potvrdu, Latinović ističe da ne postoje ograničenja u pogledu prava, ali da postoje određeni zdravstveni kriterijumi:

- Sva osigurana lica Republičkog fonda, ukoliko ispunjavaju određene zdravstvene uslove, mogu da dobiju tu potvrdu. Ti zdravstveni uslovi odnose se na zdravstveno stanje u periodu od 12 meseci pre planiranog odlaska u inostranstvo.

Kako navodi, potvrdu neće moći da dobiju lica sa akutnim oboljenjima, oni kod kojih je došlo do pogoršanja hroničnog oboljenja, ili koji su u stanju koje bi moglo zahtevati hitnu medicinsku intervenciju tokom boravka u inostranstvu.

Kada je reč o državama u kojima važi ova mogućnost, Latinović ističe:



- To je 25 država sa kojima je Republika Srbija zaključila međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju. To su, između ostalog, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Austrija, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Turska, Tunis, Italija, Nemačka, Francuska, Velika Britanija... To je stvarno veliki broj država u kojima naši osiguranici potpuno besplatno na teret fonda mogu da dobiju hitnu medicinsku pomoć.

U slučaju da ustanova u inostranstvu ipak naplati troškove iako osigurano lice poseduje potvrdu RFZO, postupak je takođe jasno definisan:

- U situaciji kada osiguranom licu koje ima prethodno izdatu potvrdu zdravstvena ustanova u inostranstvu ipak naplati troškove zdravstvene zaštite, potrebno je da se javi matičnoj filijali radi daljeg postupanja i podnošenja zahteva za refundaciju.

Autor: S.M.