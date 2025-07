Tokom leta na OVAJ PROBLEM se žale i stari i mladi! Lekari upozoravaju da na jednu stvar treba posebno obratiti pažnju

Upala uva dobija se neretko prilikom kupanja na javnim kupalištima i bazenima

S početkom sezone na bazenima i kupalištima širom Srbije mnoga deca, ali i odrasli dobiju upalu uva zbog čega su primorani i da posete lekara.

Upala uva dobija se zbog kupanja na javnim kupalištima, bazenima, ali i nakon ronjenja u zagađenoj morskoj vodi. Infekcija može da traje i do sedam dana, a leči se antibiotikom, upozorili su naši lekari.

Dr Radmila Šehić, specijalista opšte medicine, potvrdila je ranije za Kurir da se iz godine u godinu javljaju osobe različite životne dobi zbog upale uha, ali da to obično budu osobe koje su bile na kupanju na bazenima.

- Nedovoljno čista voda je jedan od razloga zbog kojeg dolazi do infekcije. Dešava se da ljudi odu na more i da se i tamo kupaju u bazenima, a treba imati na umu da bazen nikada ne može biti dovoljno očišćen zbog velikog broja ljudi koji se kupa, dok pojedinim bakterijama hlor ne smeta. Zato dolazi do upale uva, odnosno upale spoljašnjeg ušnog kanala.

Ono što osoba prvo može da oseti jeste pritisak u uhu, zatim kao oštećenje sluha, odnosno da slabije čuje, i onda se javlja prodoran bol koji zrači ka licu, vratu. Može doći do glavobolje, dok je sa žvakanjem i pomeranjem vilica bol sve jači - objasnila je dr Šehić.

Simptomi upale uha

pritisak u uhu

slabiji sluh

prodoran bol u uhu

glavobolja

temperatura

vrtoglavica

Dodala je i da prateći simptomi mogu biti i povišena telesna temperatura i vrtoglavica.

- Centar za ravnotežu se nalazi u unutrašnjosti uva, a ovde je reč o spoljašnjoj upali, ali ipak zbog bolova može doći do vrtoglavice. Prvo što treba uraditi jeste umiriti bol medikamentima za umirenje bolova, ali treba imati na umu da se treba javiti lekaru. Kod upale se obavezno prepisuje antibiotik, koji se koristi određeno vreme. Prva dva-tri dana ne može doći do boljitka, tek nakon toga dolazi do poboljšanja. Za to vreme treba izbegavati kupanje u bazenima, a za ovu infekciju je karakteristično to da može da se vrati ukoliko neko i posle izlečenja ne bude obazriv.

