VRUĆE, PONEGDE SA KIŠOM: Evo kakvo nas vreme danas očekuje! Od sutra kreće novi toplotni talas

Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno i toplo, sa dužim sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Pre podne je, na severu i zapadu zemlje, moguća kratkotrajna kiša sa slabim i umerenim južnim i jugozapadnim vetrom, a popodne se kiša očekuje i u drugim delovima Srbije, uz slab i umereni zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 13 do 21, a najviša od 32 do 36 stepeni.

U Beogradu promenljivo oblačno i toplo, sa dužim sunčanim intervalima uz moguću kratkotrajnu kišu, a duvaće slab i umeren jugozapadni i zapadni vetar. Najniža temperatura biće između 18 i 21, a najviša oko 33 stepena.

Kako najavljuju iz RHMZ, naredne sedmice novi toplotni talas, koji će biti najizraženiji na jugu i istoku zemlje, u periodu od ponedeljka (21.07.) do petka (25.07.), kada se očekuju temperature od 35 do 40 °S. U severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji u utorak i sredu temperatura u manjem padu, ali će se i dalje zadržati toplo (od 31 do 35 °S).

Uz promenljivu oblačnost, lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom, moguća je u utorak (22.07.) na severu i u planinskim predelima jugozapadne Srbije.

U petak (25.07.) u severnim, zapadnim i centralnim, a od subote (26.07.) i u ostalim krajevima osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Autor: Marija Radić