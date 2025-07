30 STEPENI U 9 SATI! SRBIJA GORI OD JUTROS: RHMZ upalio crveni alarm - vreme je vrlo opasno

Najviša temperatura biće danas od 36 do 40 stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod objavio je da je danas na snazi crveni meteo alarm na teritoriji cele zemlje zbog visoke temperature.

"Novi toplotni talas koji se očekuje ove sedmice biće najizraženiji na jugu i istoku Srbije, u kontinuiranom periodu od danas (21.07.) do subote (26.07.) sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40, a u petak (25.07.) lokalno i do 42 stepena uz pojačan jugozapadni vetar, upozorio je RHMZ.

U istom periodu, na severu i zapadu Srbije, danas (21.07.) će biti najtopliji dan, temperatura će zatim u utorak i sredu biti u manjem padu na vrednosti od 30 do 36, a od četvrtka ponovo u porastu od 35 do 38 stepeni.

Temperature u 9 sati

Prema merenjima RHMZ jutros u 9 sati u nekim gradovima već je bilo 30 stepeni. Sombor, Novi Sad, Zrenjanin, Beograd, Negotin najtopliji su ovog jutra sa 30 stepeni. Najhladnije jutros je u Sjenici, gde je u devet sati izmereno 18 stepeni.



Na području Beograda najtopliji dani, nakon današnjeg (21.07.), biće četvrtak (24.07.) i petak (25.07.) uz maksimalne temperature u intervalu od 35 do 39 stepeni. U ostalim danima u toku perioda prognozira se od 32 do 35.

U celoj Srbiji danas je na snazi crveni meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura. Ovo upozorenje znači da je vreme vrlo opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Zbog nepovolјnih termičkih uslova biometeorološke prilike mogu uzrokovati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika i osetlјivih osoba. Preporučuje se izbegavanje većih fizičkih napora i pridržavanje saveta lekara. Mogući su nesanica, bolovi u mišićima i promenlјivo raspoloženje, navodi se na sajtu RHMZ.

Podsetimo, iz MUP-a su upozorili da će toplotni talas u narednim danima dodatno doprineti porastu opasnosti od požara na otvorenom.

Rizici će biti najveći u regionima sa najmanje vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda, naročito u petak, kada će u brdsko-planinskim predelima duvati i umeren do jak jugozapadni vetar.

Građanima se dostavljaju SMS upozorenja u regionima u kojima će biti najteže.

Autor: D.B.