U OVOM GRADU IZMEREN ČAK 41 STEPEN! Temperaturni presek za 15 časova, merenja PREVAZILAZE OČEKIVANJA, a ovo je danas 'najhladnije' mesto u Srbiji!

U Ćupriji je danas u 15.00 časova izmeren 41 stepen Celzijusa, u Zaječaru 40, a samo stepen manje u Nišu i Negotinu, objavio je RHMZ.

U Leskovcu, Kruševcu, Kuršumliji, Kraljevu, Kragujevcu i Valjevu je 38 stepeni, a u Beogradu 37 stepeni.

Više od 35 stepeni je u zabeleženo u Dimitrovgradu, Vranju, Požegi, Velikom Gradištu, Loznici, Kikindi, Zrenjaninu, Novom Sadu i Somboru.

Najsvežije je na Kopaoniku sa 25 stepeni Celzijusa.

RHMZ je izdao upozorenje na novi toplotni talas koji se očekuje ove sedmice, a koji će biti najizraženiji na jugu i istoku Srbije gde se do subote 26. jula očekuje maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni, a u petak i do 42 stepena, uz pojačan jugozapadni vetar.

Na severu i zapadu Srbije danas će biti najtopliji dan, a temperatura će u utorak i sredu biti u manjem padu, od 30 do 36 stepeni, a od četvrtka ponovo u porastu - od 35 do 38 stepeni.

Na području Beograda najtopliji dani, nakon današnjeg biće četvrtak i petak uz maksimalnu temperaturu u intervalu od 35 do 39 stepeni.

U ostalim danima u toku perioda prognozira se od 32 do 35 stepeni.

