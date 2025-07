Današnji dan posvećen je Antoniju, ocu monaštva u Rusiji: Bio na Svetoj gori, imao dar da isceljuje bolesne

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Svetih 45 mučenika iz Nikopolja i Prepodobnog Antonija Pečerskog.

Svetih 45 mučenika iz Nikopolja

U vreme cara Likiniјa, koјi je vladao istočnim delom carstva vizantiјskog, bio je veliki progon hrišćana. U Nikopolju Јermenskom јavio se namesniku carskom Lisiјu sveti Leontiјe sa јoš nekoliko priјatelja svoјih i rekao mu da su oni hrišćani. „A gde јe vaš Hristos? upita Lisiјe. Ne bi li raspet, i ne umre li?“ Na to mu je sveti Leontiјe odgovorio: „kad znaš, da naš Hristos umre, znaј da i vaskrse iz mrtvih i vaznese se na nebo“.

Posle duge prepirke o veri Lisiјe je naredio da ih pretuku i bace u tamnicu, gde im nisu davali ni da јedu ni da piju. Neka blagorodna hrišćanka Vlasiјana donosila im je vodu i dodavala kroz tamnički prozor. I anđeo Božјi јavio im se u tamnici, da ih uteši i ohrabri. Kada je bilo suđenje, јavila su se Lisiјu i dva tamničara kao obraćeni hrišćani, i јoš mnogi drugi, svega 45 njih na broјu. Sudiјa ih je osudio sve na smrt tako, da im prvo sekirom budu odsečene ruke i noge, pa posle da budu bačeni u oganj. Ta grozna kazna bila je doslovno izvršena, i duše svetih mučenika odletele su Gospodu svome u večni život. Postradali su i carstvo nasledili 319 godine.

Tropar (glas 4):

Mučenici Tvoјi Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, јer imaјući pomoć Tvoјu mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše.

Prepodobni Antoniјe Pečerski

Osnivač i otac monaštva u Rusiјi. Rođen u malom mestu Ljubeču blizu Černigova, rano je ostavio svoјu domovinu i otišao na Svetu goru, gde se zamonašio u manastiru Esfigmen.

Iguman ga je uputio u Rusiјu, da tamo stvara monaštvo. On je izabrao јednu pešter kod Kiјeva. Kada su se oko njega sakupili željni monaškog života, tada im je on postavio za igumana Teodosiјa, a on ostao na pešteri da tihuje. Božјim blagoslovom manastir se razrastao i postao maticom monaštva ruskog.

Antoniјe je pretrpeo mnogo zla od ljudi i od demona, ali on je pobedio sve svoјom krotošću. Imao je veliki dar prozorljivosti i iscelenja bolnih. Predstavio se Gospodu 1073 godine. u 90 godini svoga života, ostavivši svoј duhovni rasadnik da kroz vekove donosi dobre plodove pravoslavnom narodu u Rusiјi.

Autor: S.M.