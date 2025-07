'OVO JE NEIZDRŽIVO' Srbi otišli na letovanje u Grčku, pa POLUDELI - Hitno se oglasile vlasti

Turisti iz Srbije, koji su ovo leto odlučili da provedu u Grčkoj, požalili su se na društvenim mrežama na probleme sa vodom u smeštaju.

Naime, na području Kasandre proteklih dana bilo je problema sa vodosnabdevanjem, što je razočaralo neke turiste.

"Za je ovo moguće u 21. veku? Od juče ni kap", "Zna li neko šta se događa sa vodom? Ovo je neizdrživo?", ređali su se komentari na mrežama.

Ništa manje besni nisu ni građani. Oni koji žive na prvom prstu Halkidikija kaže da je situacija gora iz godine i u godinu i da opet u svojim domovima ne mogu da se kupaju, kuvaju, peru sudove... Ogorčeni su jer su, kako kažu, umorni od praznih obećanja koja slušaju svake godine, dok situacija ostaje nepromenjena.

Kako se žali jedan stanovnik Pefkohorija, vodosnabdevanje je potpuno bilo prekinuto od ranih jutarnjih sati u ponedeljak pa sve do ponoći. Tada su se, kako kaže, pojavile tek kapi vode, koje su potrajale do ranih jutarnjih sati, da bi potom slavine ponovo presušile - kao što se dešava svake godine u ovom periodu. U istom mestu, prošle godine stanovnici su ostali bez vode gotovo 10 dana u kontinuitetu.

Slične pritužbe stigle su i iz šireg područja između Haniotija i Polihrona. Tamo, kako kažu meštani, vode u slavinama nije bilo još od prošlog četvrtka, osim tokom jednog sata u utorak u podne, kada je iz slavina nakratko potekla voda, pre nego što su ponovo presušile.

Nakon svega oglasili su se i čelnici. Iz opštine su potvrdili da su utvrđeni tehnički problemi na mreži za dovod vode, koji utiču na vodosnabdevanje u oblastima Pefkohori, Paljuri, Polihrono.

Kako su istakli, nadležne službe opštine su već u procesu rešavanja problema, sa ciljem poboljšanja vodosnabdevanja i nesmetanog pokrivanja povećanih potreba.

"U Kasandri imamo određenih problema sa vodosnabdevanjem u pojedinim naseljima, koji se polako grupišu u području Pefkohorija, gde je nakon jučerašnjeg kvara na cevovodu došlo do pada nivoa u centralnim rezervoarima, koji se sada postepeno vraća u normalu. Tamo nemamo dovoljno vode jer je potrošnja velika, a sistemi za snabdevanje vodom imaju cevi manjeg prečnika, što dovodi do toga da je protok vode jako spor", rekao je zamenik gradonačelnika zadužen za vodosnabdevanje i kanalizaciju, Jorgos Janakaras.

On je rekao da se nada da tokom leta neća biti problema.

"Moguće je da će se neki problemi ponovo javiti, ali biće izazvani prekomernom potrošnjom. Stalno upućujemo apele, i lično apelujem na sve građane da ne rasipaju vodu,“ naglasio je Janakaras.

Istovremeno, na popularnoj Fejsbuk grupi Grčka info, koju prati na desetine hiljada naših građana, objavili su da će danas u nekim delovima Kalitee doći do nestanka struje.

"Doći će do nestanka struje u vremenu od 8 do 14 časova, zbog radova na mreži. Obezbedite flaširanu vodu, strpljenje i ne dozvolite da vam to pokvari uživanje u moru", naveli su na grupi.



Autor: A.A.