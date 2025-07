Danas počinju prijemni ispiti na univerzitetima! Ovo su najvažnije informacije

Polaganje prijemnih ispita za upis studenata na fakultete Univerziteta u Beogradu počinje danas i trajaće do 29. jula, a danas počinju i prijemni ispiti na osnovnim i integrisanim studijama na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu koji će trajati do 1. avgusta.

Prema informacijama Univerziteta u Beogradu, prijemni ispiti će se organizovati na Beogradskom sajmu za šest fakulteta, odnosno za Elektrotehnički, Fakultet organizacionih nauka (FON), Fakultet političkih nauka (FPN), Medicinski, Farmaceutski i Stomatološki fakultet, dok će ostali fakulteti prijemni organizovati u sedištima svojih ustanova.

Hale Beogradskog sajma i ove godine su mesto na kojem neke visokoškolske ustanove Beogradskog univerziteta organizuju prijemne ispite, neki i probne za upis brucoša na prvu godinu školske 2025/2026 i za te potrebe biće aktivirani najveći zatvoreni prostori Beogradskog sajma hale 1 i 4, navode iz Beogradskog sajma.

Prvi koji će polagati ispite na Beogradskom sajmu su zainteresovani za upis na Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, koji će prijemni ispit iz matematike polagati danas, u hali 4, sa početkom u 10 časova, a iz fizike dan kasnije, u petak 25. jula, u hali 1A, takođe sa početkom u 10 časova.

Ovaj fakultet inače prima 430 budžetskih i 290 samofinansirajućih kandidata na dva akreditovana studijska programa: Elektrotehnika i računarstvo i Softversko inženjerstvo.

Oni koji konkurišu za upis na najtraženiju visokoobrazovnu instituciju u regionu, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, polagaće prijemni iz matematike u petak, 25. jula, u halama 1 i 4 Beogradskog sajma.

FON upisuje ukupno 1.130 kandidata, od čega 500 budžetskih na dva akreditovana studijska programa - Informacioni sistemi i tehnologije i Menadžment i organizacija.

Prijemni ispit pismeni za upis na Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu organizuje se u petak 25. jula, u hali 4, od 16 časova.

Ovaj fakultet upisuje ukupno 250 budžetskih i 77 samofinansirajućih studenata na studijske programe Farmacija i Farmacija - Medicinska biohemija.

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu u prvu godinu osnovnih akademskih studija primiće 500 studenata, 150 budžetskih i 350 samofinansirajućih, a prijemni ispit za sve smerove biće organizovan u subotu 26. jula u hali 4 Beogradskog sajma.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu planira da organizuje prijemni ispit za prijem brucoša u ponedeljak 28. jula u hali 4 Beogradskog sajma.

Ovaj fakultet upisuje u prvu godinu integrisanih akademskih studija medicine 460 studenata koji se finansiraju iz budžeta Srbije i 40 samofinansirajućih.

Dan kasnije, u utorak 29. jula, od 10 časova, takođe u hali 4, prijemni ispit za buduće brucoše organizovaće i Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

U prvom konkursnom roku za upis u prvu godinu Osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar – protetičar ovaj fakultet primiće 30 samofinansirajućih studenata.

Na svim fakultetima Univerziteta u Beogradu, prvi upisni rok za upis studenata na osnovne, integrisane i strukovne studije u akademskoj 2025/26, počeo je 21. jula.

Konačne rang liste prema planu upisa biće objavljene do 4. avgusta, a upis primljenih kandidata trajaće do 7. avgusta 2025. godine.

Univerzitet u Beogradu apeluje na sve kandidate da pažljivo prate zvanične internet stranice fakulteta na kojima konkurišu radi tačnih informacija o potrebnoj dokumentaciji, satnicama prijemnih ispita i ostalim detaljima konkursa.

Ističe se i da fakulteti Beogradskog univerziteta organizuju polaganje prijemnih ispita prema jasno definisanom rasporedu i u skladu sa svojim specifičnostima.

Prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu Dejan Filipović izjavio je ranije da je za upis na osnovne akademske i integrisane studije predviđeno ukupno 15.248 mesta, od čega 9.745 na teret budžeta i 5.503 na samofinansiranje.

Prema njegovim rečima, konkurs je raspisan za 105 studijskih programa, od čega je 93 programa osnovnih akademskih studija, a 12 su integrisani.

Drugi upisni rok na fakultete Univerziteta u Beogradu počinje prijavljivanjem kandidata 1. septembra i završava se upisom kandidata do 16. septembra 2025. godine, a treći upisni rok počinje prijavljivanjem kandidata 1. oktobra i završava se upisom kandidata do 13. oktobra 2025. godine.

Upis u Novom Sadu

Danas počinju i prijemni ispiti u prvom upisnom rok na osnovnim i integrisanim studijama na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu i biće održani do 1. avgusta kako je predviđeno konkursnim rokovima koje je utvrdio Senat Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2025/2026.

Završetak prvog upisnog roka je 15. avgust.

Prema podacima sa sajta Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2025/2026. godini na tom Univerzitetu može upisati ukupno 16.532 studenta, od toga 8.514 čije će školovanje biti finansirano iz državnog budžeta i 8.018 samofinansirajućih studenata.

Drugi upisni rok na fakultete Univerziteta u Novom Sadu počinje online prijavom ili pretprijavom kandidata od 27. avgusta i trajaće do 5. septembra, a prijemni će biti organizovani 8. i 9. septembra. Završetak drugog upisnog roka je 30. septembar.

Upis u Novom Pazaru, Prištini, Nišu, Kragujevcu

Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru (DUNP) u utorak, 22. jula počeo je upis u prvu godinu studija, a upis traje do 24. jula i obavlja se u prostorijama Osnovne škole "Bratstvo", saopštio je taj univerzitet, dok je prvi upisni rok na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici je završen.

Budući brucoši Univerziteta u Nišu od 21. do 31. jula mogu da se upišu na studijske programe na tom univerzitetu, prema ranije objavljenoj rang listi, a mesta na svim fakultetima ima 4.506, od čega 3.292 na budžetu.

Drugi upisni rok na ovom Univerzitetu biće organizovan od 1. do 19. septembra, najpre prijavljivanjem kandidata, koje je planirano od 2. do 5. septembra, dok je polaganje prijemnog od 8. do 12. septembra 2025. godine, a upis od 15. do 26. septembra.

Univerzitet u Kragujevcu produžio je prvi rok za upis u prvu godinu osnovnih studija za školsku, do 15. avgusta. Drugi upisni rok na ovom Univerzitetu održaće se u od 18. avgusta do 26. septembra.

Prema odluci koju je usvojila Vlada Srbije početkom jula broj studenata na svim nivoima studija u Srbiji čije će školovanje finansirati država je 28.977.

