Iz Niša za Beograd preko tri države: Avion Er Srbije zaobišao oluju preko Bugarske i Rumunije

Nebo nad Srbijom jutros je, pre svitanja, bilo najblaže rečeno – sve osim mirno. Dok je oluja zatvarala centralni deo zemlje, avion iz Niša za Beograd na letu JU1107 morao je da pronađe put oko oblaka.

Rešenje je bilo, na prvi pogled, možda neobično, ali sasvim efikasno: jedini domaći let između dva grada u Srbiji obavljen je – ni manje ni više – preko tri države!

Prema javno dostupnim podacima servisa Flightradar24 za praćenje letova i priloženoj mapi, Erbas A319 (Airbus A319, YU-APE) poleteo je iz Niša (INI) u 04:56, nekoliko minuta ranije od planiranog termina u 05:00.

Umesto uobičajene putanje koja vodi direktno ka severozapadu preko Aleksinca, Paraćina i Jagodine do Beograda, letelica je jutros posle poletanja krenula ka severoistoku, nakratko ušla u vazdušni prostor Bugarske, zaobišla tromeđu Srbije, Rumunije i Bugarske, i napravila širok zaokret u Rumuniji na visini od oko 7.300 metara (FL240, 24.000 stopa), uz srpsko-rumunsku granicu.

Zatim je, iz pravca istoka, ponovo ušla u srpski vazdušni prostor negde iznad Velikog Gradišta i uputila se ka Beogradu.

Bezbednost pre svega

Razlog za ovu nesvakidašnju putanju leta bila je, po svemu sudeći, jaka oluja iznad centralne Srbije. Kako bi se izbegli olujni oblaci i turbulencija koja sa njima ide "u paketu", posada je verovatno primenila standardnu proceduru – promenu kursa i let oko područja sa nepovoljnim vremenskim uslovima.



Ovakve promene rute su redovna praksa u vazdušnom saobraćaju i sprovode se iz bezbednosnih razloga, ali i radi izbegavanja neprijatnosti po putnike.

Krug pred Beogradom, pa sletanje

Na prilasku beogradskom aerodromu Nikola Tesla (BEG), avion je napravio jedan manji krug u zoni čekanja južno od grada, na visini od oko 1.000 metara (FL33, 3.300 stopa). Letelica je sletela na pistu 30R u 05:45, samo pet minuta kasnije od predviđenog vremena dolaska.

Putnici, osim eventualnog obaveštenja od strane kapetana, verovatno nisu ni bili svesni – osim ako su pratili kretanje aviona na nekom servisu poput Flightradar24 – da je njihov domaći let obavljen preko vazdušnog prostora čak tri države.

I drugi letovi menjali rute

I drugi letovi koji su jutros sletali i poletali sa beogradskog aerodroma imali su manje ili veće devijacije od svojih uobičajenih putanja, upravo kako bi se izbegao let kroz nepovoljne meteorološke uslove.

Narodna kaže "preko preče, naokolo bliže": Za let JU1107 pos svemu sudeći važilo je: "preko preče, naokolo sigurnije i mirnije". Umesto da ulazi u zonu sa nepovoljnim vremenom iznad centralne Srbije, posada je uradila upravo ono za šta je obučena: zaobišla oluju, čak i ako je to značilo let preko tri države.

