Stanje na srpskim granicama: Teretnjaci čekaju do 7 sati, vodite računa o radnom vremenu!

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na graničnim prelazima, na putničkim terminalima vozila se zadržavaju do 45 minuta, a na teretnim najduže sedam sati, navodi se u saopštenju AMSS.

Putnička vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Preševo zadržavaju se 35 minuta, a na ulazu u Srbiju na Horgošu čekaju 45 minuta.

Teretna motorna vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Preševo zadržavaju se pet sati, a na ulazu šest sati, dok na ulazu na graničnom prelazu Horgoš čekaju dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije.

Granični prelaz Bajmok–Bačalmaš će do 8. septembra raditi svakog petka, subote i nedelje od 7 do 24 časa, umesto od 7 do 19 časova.

Granični prelaz Bajmok–Bačalmaš uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj, u dogovoru sa mađarskim graničnim organima, odlučeno je da granični prelaz Horgoš 2, radi od 5 do 23 časa.

Autor: Dalibor Stankov