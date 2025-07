Početkom juna 2025. godine prve dve putnice iz Lesota pozdravljene su na aerodromu kao nosioci e‑viza, što je obeležilo početak rada sistema i promovisalo Srbiju kao regionalnog lidera u digitalizaciji javne uprave

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije uspešno je uspostavilo sistem elektronskog izdavanja viza – E-vizu, čime je Republika Srbija ušla u novu fazu digitalizacije i modernizacije konzularnih usluga.

Zahtev za vizu sada se može podneti onlajn, bez potrebe za dolaskom u diplomatsko-konzularna predstavništva, što smanjuje administrativne prepreke i štedi vreme korisnicima. Istovremeno, sistem omogućava visok nivo kontrole i bezbednosti, uz unapređenje kapaciteta Ministarstva spoljnih poslova za bržu obradu zahteva. Benefiti ovog sistema se ne odnose samo na strane državljane već i na pripadnike naše dijaspore i njihove porodice, čime se utiče i na jačanje veza sa maticom.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović predstavio je funkcionalnosti sistema za izdavanje eViza.

- Cilj uvođenja eVize je da se pojednostavi, ubrza i digitalizuje postupak dobijanja vize, uz implementaciju različitih bezbedonosnih procedura i postupaka. Uvođenjem eVize u Republici Srbiji napravili smo još jedan bitan rezultat u digitalizaciji javne uprave, svrstavajući se među tehnološki napredne zemlje regiona i Evrope, dostupne strancima onlajn. Strani državljani koji žele da konkurišu za elektronsku vizu mogu to uraditi preko Portala za strance (Welcome to Serbia). Na ovaj način smo omogućili ljudima iz celog sveta da brzo i jednostavno podnesu zahtev za vizu onlajn sa bilo koje tačke Zemaljske kugle, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, bez odlaska na šaltere u diplomatsko-konzularnim predstavništvima“, istakao je direktor Jovanović i objasnio da strani državljani prilikom apliciranja za eVizu elektronski podnose podatke iz pasoša, fotografiju i podatke o planiranom putovanju, kao i da će u prvo vreme elektronska viza biti moguća samo za vizu C tj. za vizu za boravak do 90 dana koja se izdaje radi turističke, poslovne ili neke druge svrhe.

Ko može da aplicira i kako izgleda proces

Čak 46 zemalja čiji državljani moraju da imaju vizu za ulazak u Srbiju sada mogu da apliciraju onlajn, bez posete ambasadi.

Aplikacija se podnosi preko portala welcometoserbia.gov.rs, uz elektronsku identifikaciju. Potrebno je upisati pasošne podatke, priložiti fotografiju, osnovne planove putovanja i ostale relevantne informacije

Ministarstvo spoljnih poslova i MUP donose odluku; ukoliko je vizu odobrio državni organ, kandidat dobija e‑vizu u PDF formatu putem mejla i može je preuzeti sa naloga.

Bezbednost i tehnički standard

E‑viza sadrži dva QR koda: jedan za proveru integriteta podataka, drugi za granične provere u realnom vremenu i elektronsku validaciju.

Sistem je usklađen sa ISO/IATA standardom za međunarodne putne dokumente (Machine Readable Travel Documents). Provera validnoste vize dostupna je javnom servisu: evisa.welcometoserbia.gov.rs

Planira se uvođenje e‑viza i za učesnike „Expo 2027“, uključujući poslovne i radne kategorije.