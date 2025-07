OGLASIO SE HEROJ IZ AVIONA! Zoran otkrio šta je prethodilo DRAMI, pa dodao da planira da se preseli u Srbiju

Zoran Nasteski iz Skoplja, koji živi u Engleskoj, oborio je na zemlju putnika koji je na letu iz Londona ka Glazgovu pretio da ima bombu i uzvikivao „Smrt Americi, smrt Trampu“ i „Alahu akbar“, a držao ga je do sletanja, kada ga je uhapsila škotska policija.

Zoran se oglasio danas povodom situacije u kojoj se našao:

- Juče ujutru (27. jula) krenuo sam na odmor u Glazgov. Desetak minuta pre sletanja, pored mene je prošao čovek koji je u rukama držao kafu i telefon. Prvo sam se uplašio da će me politi vrućom kafom, pa sam se sklonio. Zatim je počeo da viče da ima bombu i da će oboriti avion, da bi dokazao da je Trampova politika pogrešna - navodi Nasteski.

Putnici su se uspaničili, dodao je Nasteski, deca su vrištala, a i posada se vidno uznemirila.

- Samo sam instinktivno reagovao, želeo sam da zaštitim ostale. Ustao sam, oborio ga, oduzeo mu telefon i držao mu ruke do sletanja. Ubrzo mi je pomogao još jedan putnik, nisam siguran da li je bio Englez ili Škot - ispričao je Nasteski.

Po sletanju na aerodrom, na pistu su izašli vatrogasci i policija, koji su uhapsili 41-godišnjeg muškarca. Ceo događaj zabeležila je jedna putnica, a snimak je kasnije poslala Nasteskom, koji ga je podelio na internetu. Video je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama i objavljen je i na NDTV kanalu

Zoran kampuje sa prijateljima u Škotskoj. Poreklom iz sela Markovac, rođen je u Skoplju, a godinama živi u Velikoj Britaniji.

- Otac mi je bio Makedonac, majka je bila Srpkinja. Desetak godina živim u okolini Londona.

Nakon deset godina rada u Velikoj Britaniji, Nasteski planira da se sa svojom partnerkom preseli u Srbiju, gde ima porodične korene - otac mu je Makedonac, rođen je u Skopju, a majka mu je Srpkinja.

