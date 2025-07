Nakon učestalih krađa kola turistima u Grčkoj, ISPLIVALA STRAŠNA TAJNA: Ne kradu ih za delove ili preprodaju, već za NEŠTO MNOGO GORE

Sve veći broj Srba koji letuju u Grčkoj poslednjih godina suočava se sa problemom krađe automobila, ali iskustva pokazuju da se većina vozila ipak vraća vlasnicima. Porodice koje su prošle kroz ovakve situacije savetuju da ne paniče i odmah kontaktiraju policiju, jer se iza svega krije strašna istina.

Nakon što je objavljeno na stranici "Live from Greece"; gde je porodica iz Srbije apelovala na sve da im pomognu u potrazi za ukradenim automobilom, administratori stranice su podelili objavu jedne druge korisnice koja je prošla kroz isto traumatično iskustvo.

Kako se navodi, njihov automobil je vraćen, jer se, prema njihovim saznanjima, vozila najčešće koriste za prevoz izbeglica od turske granice do Soluna, te se nadaju da će to biti slučaj i sa porodicom sa Uba.

- Auto je ili u Alexandropouliju ili na nekom divljem parkingu u Solunu. Savetujemo da se opuste i redovno proveravaju prijave u policiji. U 80% slučajeva auto se vrati u roku od mesec dana. Ne kradu se za delove ili da se preprodaju. Magistrirala sam na toj temi tri meseca. Samo da se ne nerviraju i da zovu policiju - poručila je ona, a prenosi LFG.



Prvo im ukradena torba, pa automobil

U okviru Fejsbuk grupe „Live from Greece“, jedna od administratorki, Maja, podelila je apel naših državljana iz Uba čiji je automobil ukraden tokom letovanja u Kalitei. Reč je o Audiju crne boje sa registracijama iz Uba, u kojem su se nalazila sva dokumenta i pasoši porodice. Policija je brzo reagovala i ceo kraj je navodno blokiran.

- Ukraden automobil u Kalitei. Imam veliki problem, danas oko 17 sati mi je ukradena torba na plaži u Kalitei, pasoši, automobil... Obavestio sam policiju i brzo je reagovala. Cela regija je blokirana... Audi A6 karavan crne boje, tabl. UB 048 IS. Ako možete nekako da pomognete, unapred hvala“, navodi se u objavi koja je brzo počela da se deli društvenim mrežama.

Podsećanje na ranije slučajeve krađe automobila u Grčkoj

Sličan scenario dogodio se pre dve godine kada je porodica iz Srbije ostala bez svog Kia Sportage vozila na parkingu tržnog centra u Solunu. Njihov auto je kasnije pronađen na policijskom placu kod Kavale, nakon što je prešao oko 2.500 kilometara koristeći se za prevoz migranata. Vlasnik Siniša G. tada je zahvalio grčkoj policiji na pronalasku, ali je upozorio da su troškovi popravke vozila bili veći od vrednosti polovnog automobila.

Tada su objavljene i fotografije još tri vozila sa srpskim tablicama - dva Mercedesa i jedna Škoda - koja su zaplenjena zbog krijumčarenja ljudi. Siniša G. apelovao je da se informacije šire kako bi vlasnici iz Beograda, Užica i Paraćina saznali gde se njihova vozila nalaze. Prema nezvaničnim podacima, deo tih automobila još uvek čeka preuzimanje na policijskom parkingu u Kavali.

Saveti za srpske turiste u Grčkoj

Stručnjaci za bezbednost vozila u Grčkoj savetuju da se automobili parkiraju isključivo na obezbeđenim mestima, da se koriste dodatne blokade volana, srpske grupe posvećene letovanju u Grčkoj zbog aktuelnih upozorenja o krađama. U slučaju nestanka vozila, ključna je brza reakcija - odmah kontaktirati lokalnu policiju i obavestiti Ambasadu Srbije u Atini. Mnogi automobili koji su zaplenjeni zbog kriminalnih aktivnosti, kao što je šverc migranata, nalaze se upravo na policijskim parking prostorima i mogu se vratiti vlasnicima.

Prema rečima direktora Jute Aleksandra Seničića najbitnije je da su ljudi vode računa o svom imetku, počevši od načina gde i kako se parkiraju, do toga da prilikom kupovine u povratku sa mora, uvek neko mora da ostane kraj vozila, budući da lopovi danas koriste savremene tehnologije zbog kojih ni nećete primetiti da ste žrtva sve dok vam određena stvar ne zatreba.

- Pre svega da se odgovorno ponašaju, da ne budu ležerni i imaju stav: "ma, neće se to meni desiti". Takođe, da za parkiranje biraju obeležena mesta i zatvorene garaže, kao i mesta gde prolazi mnogo ljudi, jer je tako manja verovatnoća. Nikako da ostavljaju na vidljivim mestima vredne stvari, jer to je jednostavno mamac za lopove. Imali smo primere krađa automobila na parkinzima velikih tržnih centara i samoposluga sa "lovcem signala". Naime, auto se otključava nakon što ga vi zaključate, jer oni snime signal ključa. Ne vidite da je do provale došlo, a možete da ostanete bez stvari ili još gore, automobila. Naš savet je da prilikom stajanja neko ostane da čuva kola da ne bi došlo do neprijatnog iznenađenja.

Autor: S.M.