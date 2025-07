OVAJ VIKEND NAJGORI ZA PUTOVANJE DO GRČKE! U jednom danu 4 okolnosti zbog kojih će na putevima i granicama biti OGROMNE GUŽVE

Ako planirate da krenete na put sopstvenim automobilom ili autobusom preko turističke agencije, posebno ka Grčkoj, tokom predstojećeg vikenda biće neophodno da se naoružate strpljenjem, da ponesete dovoljno vode, hrane ili grickalica, pošto će biti gotovo nemoguće izbeći gužve na putevima kroz Severnu Makedoniju i višesatno čekanje na granicama. Za to postoji više razloga, a najveći je što je subota, 2. avgust, neradni dan u Severnoj Makedoniji zbog državnog praznika, Dana republike – Ilindena!



Izlaz iz Srbije ka Severnoj Makedoniji

Ovog vikenda spojile su se tri okolnosti koje prave veliku gužvu - vikend, praznik, smena turista, ali i zaustavljana saobraćaja zbog prolaska državne delegacije!



Pik turističke sezone, a i Makedonci kreću na mini odmor

Veliki broj Makedonaca toga dana tradicionalno putuje po celoj zemlji, ali i u pravcu Grčke što može otežati saobraćaj i produžiti čekanja na graničnim prelazima ka omiljenoj letnjoj destinaciji srpskih turista – Grčkoj.

Osim toga, vikend je i dani vikenda su uvek kritični za putovanja, pogotovo na kraju i početkom meseca kada je smena turista, a zbog praznika u Makedoniji treba računati da je reč o produženom vikendu za građane te zemlje.

Na sve to, ušli smo u pik turističke sezone i prema statistici poslednji vikend u julu i prvi u avgustu su datumi kada se po pravilu obaraju rekordi po broju automobila na naplatnim rampama!

Moguće su gužve i na naplatnim rampama

Dakle, nije isključeno da gužvi bude i na naplatnim rampama, kako u Srbiji, tako i u okolnim zemljama.

Upozorenja i preporuke AMSM

Iz Auto moto Saveza Severne Makedonije (AMSM) za „Blic“ su potvrdili da se „za predstojeći praznični vikend 2. avgusta kod njih očekuje povećan saobraćaj vozila na više puteva".

- Na putu Skoplje – Ohrid, na deonici puta, Kičevo - Ohrid, i dalje se izvode građevinski radovi, a saobraćaj se preusmerava. Preporuka za ovaj put je oprezna vožnja i poštovanje preporučene brzine, posebno jer je najavljena pojačana policijska kontrola duž celog puta- poručuju iz AMSM.

Zatim se na auto-putu A1/E75 Kumanovo – Đevđelija očekuje kraće zadržavanje na naplatnoj rampi na trakama za plaćanje gotovinom.

- Preporuka za građane Srbije je da koriste M-Tag, jer na toj traci nema apsolutno nikakvog zadržavanja – savetuju iz AMSM.

Više policije zbog praznika i državnih predstavnika

Na putu Kumanovo - Pelince (Prohor Pčinjski), zbog praznika najavljeno je prisustvo visokog državnog predstavnika, a uz to će biti i pojačano prisustvo policije. Povremena kratka zaustavljanja su moguća dok prolaze državni predstavnici.



Takođe, na putu Prilep – Kruševo, zbog praznika, najavljeno je prisustvo visokog državnog predstavnika, a uz to će biti i pojačano prisustvo policije.

- Povremena kratka zaustavljanja su moguća dok prolaze državni predstavnici. To će takođe biti glavni događaj za Ilinden i očekuje se veća posećenost – kažu u AMSM.

Gužve na graničnom prelazu Tabanovci

Dodaju da je na graničnim prelazima Tabanovce i Bogorodica povećana frekvencija i očekuju se zadržavanja za predstojeći vikend.

- Ali, za sada naši policajci rade brzo i posebno na Bogorodici, na makedonskoj strani prelaza, uopšte se nisu formirale duge kolone – poručuju iz AMSM.

Praznici zbog kojih se očekuju gužve tokom turističke sezone

Tokom turističke sezone, postoje i drugi datumi kada se zbog praznika povećava mogućnosti usporenog saobraćaja, zastoja na putevima i dužih čekanja na graničnim prelazima.

Bogorodica - Evzoni, tokom jula i avgusta najveće gužve

U Severnoj Makedoniji su to, osim Ilindena:

6. jun – Duhovi – Ovaj dan je istovremeno i državni praznik

28. avgust – Uspenje Presvete Bogoroci, poznate kao Velike



Bogorodice je veliki praznik. Iako nije neradni dan za sve građane poznat je kao opcioni praznik, što znači da zaposleni mogu izabrati da uzmu slobodan dan

U Grčkoj su to:

9. jun – Duhovi – verski praznik

15. avgust - Velika Gospojina pada u petak ove godine i zbog toga od 14. do 16. avgusta 2025. očekuju velike gužve na graničnim prelazima ka Grčkoj i na putevima unutar same Grčke, jer je to jedan od najvećih praznika u toj zemlji i mnogi Grci putuju tada

Autor: D.B.