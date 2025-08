Pavkov u Užicu: Ovo je veliki dan za sve nas, napravljen prvi korak u zaštiti životne sredine nakon akcidenta u Regionalnom centru 'Duboko'

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov održala je danas izuzetno konstruktivan sastanak sa predstavnicima devet lokalnih samouprava koje pripadaju Regionalnom centru za upravljanje otpadom „Duboko“, nakon čega je, u prisustvu ministarske potpisan važan ugovor koji predstavlja prvi korak ka rešavanju problema zagađenja i boljoj zaštiti životne sredine na ovoj lokaciji.

Pavkov je istakla da je danas početak zajedničkog rešavanja izuzetno kompleksnog pitanja nastalog nakon gašenja požara na lokaciji gde se tretirao otpad sa teritorije Užica, Bajine Bašte, Požege, Arilja, Čajetine, Kosjerića, Lučana, Ivanjice i Čačka.

„Svesni smo koliko je veliki problem sa kojim smo se suočili kada se na ovoj lokaciji rasplamsao ogroman požar na čijem gašenju su sve nadležne ekipe danonoćno radile, jer su ostale posledice po životnu sredinu koje su zahtevale reakciju. Praktično od osnivanja preduzeća, JKP Regionalni centar za upravljalje otpadom „Duboko“, postojao je veliki problem sa otpadnim, procednim vodama. Sistem koji je radio od početka nije davao očekivane rezultate. Na osnovu ugovora koji je danas potpisan, imaćemo novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koje će koristiti savremenu membransku tehnologiju i tako sprečiti zagađenje zemljišta i vodotokova procednom otpadnom vodom. Iz postrojenja će izlaziti tehnički ispravna voda čime ćemo trajno rešiti ovaj veliki problem za dobrobit građana i očuvanje životne sredine“, rekla je Pavkov.

Ministarka je rekla da je postrojenje za preradu otpadih voda preduslov za dobijanje dozvole za rad pretovarnog mesta na ovoj teritoriji koje planira Grad Užice, kao i za početak istražnih radova, projektovanja i izvođenja radova za narednu fazu koja se odnosi na sanaciju i rekultivaciju tela deponije „Duboko“.

„Izuzetno sam ponosna na poruku koju smo danas zajedno poslali i sve što smo uradili, jer su zajedništvo i sloga svih nas bili ključni u celom procesu. Bez iskrenog dijaloga, saradnje i razumevanja, ne bismo mogli da dođemo do ovakvih rešenja i da krenemo u njihovu realizaciju. I to sve smo uspeli uprkos manjoj grupi građana koja se i danas pojavila i uzurpirala zgradu opštinske uprave. Teško mi je da poverujem da nijedna vest od značaja za ceo grad do njih ne dopire, a od blokada, pištanja i opstrukcija životna sredina se neće zaštititi. Ja želim još jednom da pohvalim ovaj ogroman uspeh uprkos otežanim okolnostima. Ovo nije uspeh jedne institucije, jednog grada ili jednog tima, ovo je uspeh svih devet lokalnih samouprava koje su pokazale da, kada svi delujemo kao jedan, uz snažnu podršku Vlade Republike Srbije i u ovom slučaju Ministarstva koje vodim možemo prevazići i najveće prepreke“, objasnila je Pavkov.

Autor: Dalibor Stankov