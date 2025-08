Struje i talasi možda deluju bezazleno, ne treba se igrati sa njima: Evo šta znače zastavice na plaži i koje su mere opreza

❓Da li znate šta znače zastavice na plaži i koje su mere opreza ? 🟢 Zelena – More je mirno i bezbedno za kupanje, ali budite oprezni i plivajte blizu obale. 🟡 Žuta – Umeren rizik. Talasi i vetar mogu biti nezgodni, posebno za decu i slabije plivače. 🟠 Narandžasta – Opasno! Vetar nosi naduvane rekvizite ka pučini. Dušeci i čamci se ne koriste. 🔴 Crvena – Ulazak u more je zabranjen. Talasi i morske struje su prejaki čak i za iskusne plivače. 🟣 Ljubičasta – Prisustvo opasnih organizama u vodi ili zagađenje. Kupanje se ne preporučuje. • Za više informacija : 🌊 Gde su plaže bez talasa u blizini vašeg smeštaja? 🌊Kako da znate kada je more bezbedno za plivanje, a kada nije? ➡️ www.nikana.gr ⬅️ • • • #nikanagr #nikanatravel #letovanjegrcka #nikanagrcka #talasi #upozorenj