DETALJNO! Meteorolog Ristić otkriva kakav avgust je pred nama!

Meteorolog Ivan Ristić prognozira za avgust 2025. godine povratak vrelog afričkog vazduha, pod kojim bi mogli da ostanemo zarobljeni dve sedmice, ali i duže, jer se kraj tog toplog talasa još uvek ne nazire.

Ternutni modeli prognoziraju povratak vrelog afričkog vazduha 9-10. avgusta. Sutra, u nedelju, će biti nestabilnije vreme i u popodnevnim časovima nam dolaze oblaci i hladni front sa severozapada, i donosi kišu, pljuskove sa grmljavinom i pojačan severozapadni vetar.

Meteorolog Ivan Ristić preporučuje praćenje najavi RHMZ-a i radara za detalje i oluje.

Osveženje se očekuje uglavnom u centralnim, zapadnim i severnim delovima. Jutarnja temperatura će se kretati od 15 do 21 stepen, a najviša dnevna će biti oko 26 stepeni na severu i zapadu do oko 30 stepeni na jugoistoku.

U noći između nedelje i ponedeljka se očekuje još kiše i grmljavine koja će se proširiti na ostatak zemlje i u ponedeljak će biti promenjivo, ali će na severozapadu prestati padavine. Moguće su lokalne nepogode. U ponedeljak će biti promenjivo, povremeno sa kišom.

Više kiše će u ponedeljak biti na južnoj polovini Srbije i u centralnom delu. Tamo se očekuju lokalne nepogode i oluje i ponedeljak će, kako sada daju modeli, biti najsvežiji dan u avgustu. Temperatura vazduha će biti od oko 22 do 27 stepeni. Jutarnja temperatura će biti između 12 i 17 stepeni.



Od utorka, 5. avgusta, polako kreće postepena stabilizacija vremena. Još uvek u utorak ponegde može da bude pljuskova. Biće sve manje oblaka, a sve više sunca. U periodu od utorka do petka temperature će biti uglavnom oko normale za ovaj period leta, između 25 i 30 stepeni, napominje Ristić.

Vreo vazduh iz Maroka sada kreće prema Evropi i zahvatiće Španiju, Francusku i deo Nemačke i Velike Britanije. Stiže do nas sledećeg vikenda, 9. i 10. avgusta, i usloviće početak novog toplotnog talasa kog će karakterisati puno sunčanih intervala. Biće malo oblaka uz suvo vreme.

Trenutna procena meteorologa Ivana Ristića je da će taj toplotni talas trajati od dve do tri nedelje, i biće zaista dug. Moguće da ne bude uopšte prekida kao što je bilo u prethodnom periodu kada su smenjivali topli i svežiji talasi. Temperature će u "svežijim" periodima biti uglavnom tropske, od 31 do 35 stepeni, a biće i sve više, kako toplotni talas bude odmicao, od 35 do 40 stepeni pojedinim danima.

Prema sadašnjim modelima, toplotni talas će potrajati najverovatnije do 25. avgusta, ali može da se produži i da bude ceo avgust, pa je od sledećeg vikenda do kraja meseca bilo idealno boraviti na planinima, morima ili u banjama.

Jutra će biti dosta svežija. Minimalna temperatura će u nižim predelima uglavnom biti između 15 i 20 stepeni, jedino u Beogradu i drugim velikim gradovima, urbanim centrima, imaćemo temperature između 20 i 25 stepeni, odnosno, tropske noći. Ostali gradovi će moći preko noći malo da predahnu od vrućina, objašnjava meteorolog.

Maksimalne temperature beležiće blizu 40 stepeni ponovo, pogotovo u Leskovcu, Ćupriji, Smederevskoj Palanci i drugim vrućim tačkama. Za sada nema informacija kada će doći osveženje, to je trenutno neizvesno. Ulazimo u sušan period i dve nedelje će biti rizične sa malo padavina i tropskim temperaturama.

Avgust 2024. godine imaće čak od 28 do 31 tropskih dana, što je rekord i zabeležen je rekordan broj dana sa temperaturom višom od 35 stepeni, od 8 do 19 stepeni. Takođe, na Vračaru u Beogradu bilo je čak 25 tropskih noći, za sada deluje da nas čeka još jedan vreli avgust, jer će temperature rasti sve više,a postoji čak i šansa da sa tropskim temperaturama zakoračimo u septembar.

