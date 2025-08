Jedna zemlja uvela je starosnu granicu preko koje ne možeš da produžiš vozačku: Evo do KOLIKO GODINA možeš da voziš u Srbiji

Peru je postao prva zemlja na svetu koja je uvela strogu starosnu granicu za obnavljanje vozačkih dozvola, što znači da osobe starije od 80 godina više neće imati pravo da obnove svoje dozvole. Koja je starosna granica za vozače u Srbiji i šta kaže Zakon - do kojih godina Srbi mogu maksimalno da voze svoje

Prema propisu koji je izdalo peruansko Ministarstvo saobraćaja i komunikacija, profesionalni vozači autobusa i kamiona više nemaju pravo da obnove vozačke dozvole nakon što navrše 80 godina.

Za vozače putničkih vozila važiće malo drugačija pravila. Vozači će moći da produže vozačku dozvolu na pet godina između 70. i 75. godine, a zatim, nakon uspešnog položenog lekarskog pregleda, moći će da je produže na tri godine dok ne napune 80. godinu. Između 80. i 81. godine moći će da je produže još jednom na dve godine, ali kada joj istekne važenje, više nemaju pravo produžavanja.

Na ovaj način, peruanske vlasti žele da odgovore na sve veći broj saobraćajnih nezgoda, na koje utiče smanjen vid, refleksi i kognitivne funkcije starijih osoba.

Kakva je situacija u Srbiji

Kada je reč o Srbiji, Zakon nalaže da automobil u Srbiji možete da vozite do 65. godine do kada trajanje vozačke dozvole iznosi 10 godina i to bez ikakvih dodatnih procedura.

Nakon toga, dužina trajanja dozvole se smanjuje na pet i motornim vozilom mogu da upravljaju stariji vozači ali ukoliko ispune određene procedure - pre svega prođu zdravstvenu sposobnost za vozača.

Vozači stariji od 65 godina

Kada vozači navrše 65 godina, zakon nalaže da prolaze redovne zdravstvene preglede.

- Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima izdaje se na rok od 10 godina, a licima starijim od 65 godina na rok važenja do najviše pet. Licima koja u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina, dozvola se izdaje sa rokom važenja do navršene 65. godine. Izuzetno, dozvola se može izdati i na kraće vreme, na osnovu nalaza i mišljenja u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača - navodi se na sajtu MUP.

Na ovaj način, zakon forsira starije vozače da češće proveravaju svoje zdravstveno stanje i time se osiguraju da ne ugrožavaju ni sebe ni druge učesnike u saobraćaju. Zbog toga im zahtev za vozačkom dozvolom zbog zdravstvenog stanja može biti i odbijen.

Šta se radi na lekarskom pregledu

Lekari će pregledati motoriku tela, psihičko stanje, vid i druge sposobnosti, kako bi se uverili da li ste sposobni da i dalje vozite automobil bez ugrožavanja bezbednost učesnika u saobraćaju. U to spada:

Pregled oftalmologa

Pregled neuropsihijatra

Pregled psihologa

Pregled lekara opšte medicine

Vozači sa zdravstvenim problemima

Vozači koji imaju hronične bolesti, kao što su dijabetes, epilepsija ili srčane bolesti, obavezni su da redovno prolaze zdravstvene preglede kako bi se procenilo da li su i dalje sposobni da voze.



U zavisnosti od vrste bolesti, ovi pregledi moraju da se obavljaju na godišnjem nivou, a u nekim slučajevima, testovi se mogu raditi češće, kao što su testovi za šećer u krvi, EKG ili kontrola krvnog pritiska.

Šta kada dozvola istekne, a imate 65 godina

Vozačka dozvola kojoj je istekao rok važenja za one koji su napunili 65 godina, produžava se tako što se na zahtev vozača izdaje nova vozačka dozvola.

Takođe, zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole zbog isteka važenja prethodne podnosi se najranije 30 dana pre isteka važenja vozačke dozvole, kako biste izbegli kaznu od 10.000 dinara za istek vozačke dozvole.

Ako ste napunili 65 godina i morate da produžite svoju vozačku dozvolu, očekuje vas nešto drugačija procedura. Pre svega, potrebno je odraditi lekarski pregled kako bi doktor ustanovio da li ste još uvek zdravstveno sposobni da upravljate motornim vozilom.

Cene zdravstvenih pregleda za vozače

Cene lekarskih uverenja u državnim službama iznosi oko 2.000 dinara za vozače A i B kategorije, dok u privatnim domovima zdravlja ona se kreće i do 4.000 dinara.



Kada je reč o vozačima koji su prešli 65. godinu, pre nego što se jave na lekarski pregled, moraće da uplatite taksu čija visina zavisi od zdravstvene ustanove u kojoj se obavlja pregled - uglavnom iznosi između 1.500 i 3.000 dinara.

Dalja procedura je ista kao i kod standardne promene vozačke dozvole. Pre apliciranja za novu vozačku dozvolu, morate uplatiti tri naknade o kojima možete da se informišete na zvaničnom sajtu Ministarstva spoljnih poslova (MUP).

Autor: D.B.