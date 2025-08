Ministarstvo kulture opredelilo 18 miliona dinara za projekte Narodnog muzeja Aranđelovac

Ministarstvo kulture Republike Srbije i Arheološki institut u Beogradu potpisali su danas u Viminacijumu ugovore za realizaciju 17 projekata u oblasti arheološkog i nepokretnog kulturnog nasleđa, ukupne vrednosti 23.500.000 dinara.

Od toga, 13.300.000 dinara namenjeno je arheološkim istraživanjima, dok je 10.200.000 dinara opredeljeno za radove na zaštiti i prezentaciji nepokretnog kulturnog nasleđa.

Ugovore su potpisali ministar kulture Nikola Selaković i direktorka Arheološkog instituta u Beogradu Snežana Golubović u Viminacijumu, jednom od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Srbiji, što dodatno potvrđuje njegov status simbola kulturne baštine i ključne tačke za razvoj kulturnog turizma.

Ministar kulture Nikola Selaković je istakao da potpisivanjem ovih ugovora Ministarstvo podržava čak 17 projekata širom zemlje, od čega je Viminacijum jedan od najznačajnijih mesta za zaštitu kulturnog nasleđa na teritoriji Republike Srbije, i naglasio da su arheologija i zaštita nepokretnog kulturnog nasleđa prioriteti Ministarstva kulture, ali i veliki neiskorišćen potencijal za razvoj kulturnog turizma u Srbiji.

Ministar je podsetio da Viminacijum godišnje poseti oko 100.000 ljudi i dodao da će ubrzanim razvojem putne saobraćajne infrastrukture, Dunavske brze magistrale, postati još dostupniji, a da se od 2027. godine, u periodu trajanja svetske izložbe EKSPO u Beogradu, očekuje preko 3,5 miliona posetilaca.

„Ako bismo samo 5% od tog broja privukli da posete Viminacijum, to bi značilo 175.000 turista. Uveren sam da, uz dobru pripremu i ozbiljniji marketing, taj broj može biti i znatno veći,“ dodao je ministar Selaković.

Ministar je naglasio da su osim Viminacijuma, podržani i projekti na drugim značajnim arheološkim lokacijama u Srbiji, kao što su Markova tvrđava kod Vranja, tvrđava Koprijan kod Doljevca, Caričin grad, neolitski lokaliteti u Pomoravlju, Timakum Minus kod Knjaževca, Šarkamen Vrelo kod Negotina, kao i radovi na očuvanju termi u Konstantinovoj vili na lokalitetu Medijana kod Niša.

„Ovo je samo deo našeg napora da sačuvamo i predstavimo bogatstvo arheološke i kulturne baštine Srbije. Istovremeno, razgovarali smo i o ključnim budućim inicijativama – izradi arheološke karte Srbije i uključivanju stručne zajednice u izradu nacionalne strategije razvoja arheologije,“ naglasio je ministar.

Ministar je zaključio da će Ministarstvo kulture nastaviti da snažno podržava razvoj arheologije i zaštite kulturnog nasleđa, te da će se i u narednom periodu aktivno zalagati za ulaganja u ovu oblast kao jedan od stubova kulturne i turističke strategije Republike Srbije.

“Srbija kroz ulaganja u ove projekte može ozbljeno da radi sa velikim uspehom i na građenju svog novog imidža i identiteta kao kulturno-turističke destinacije u Evropi. To je šansa koju treba iskoristiti, pogotovo kada u oblasti arheologije imamo ljude pune entuzijazma, ali i rezultata, što svedoči čitav lokalitet Viminacijum”, rekao je Selaković.

Direktorka Arheološskog instituta Snežana Golubavić je naglasila da je ovo važan trenutak za istraživače, te da će se vrlo brzo krenuti u realizaciju svih ovih ugovora.

“Ne radi se samo o arheološkim iskopavanjima, tu su i različita istraživanja, geomagnetska, geofizička i da ne zaboravimo, to je i finansiranje naših publikacija. To je izuzetno bitno, jer to nam je, u stvari, prodor u nauku i nešto čime se mi zaista ponosimo”, rekla je Golubović, te dodala da će se u narodnom periodu više pažnje posvetiti obrazovanju novih kadrova.

Gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović je istakao da je Požarevac, ne samo kroz ulaganje u Viminacijum, koji je od izuzetnog kulturnog i turističkog značaja za ovaj grad, od Ministarstva kulture dobio podršku i za niz drugih projekata.

“Viminacijum je veoma značajan lokalitet, na gradu Požarevcu je da se priključi ovoj saradnji između Arheološkog instituta u Beogradu i Ministarstva kuture i da dodatno, ono što je u domenu grada Požarevca, infrastrukturno i kadrovski, pomogne da se i broj posetilaca ovde podigne na viši nivo”, rekao je Pavlović.

Autor: Iva Besarabić