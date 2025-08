NAJAVLJEN 49. FESTIVAL FILMSKOG SCENARIJA! Pred publikom u Vrnjačkoj Banji nagrađeni u Kanu i Berlinu i čak 8 domaćih premijera

Tradicionalni Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, 49-ti po redu, biće održan od 12. do 16. avgusta.

Tokom pet dana festivala, posetioci će imati priliku da uživaju u programu koji obuhvata deset premijernih filmova, pet filmova van konkurencije, prateći program, simpozijum, svečano otvaranje festivala, dodelu nagrada kao i svečano zatvaranje istog, osmišljeno kao boemsko veče, gde će glumci pevati nagrađenima u čast.

Marko Jovičević, reditelj i izvršni producent festivala, naglašava da ove godine nastavljaju tendenciju koju su počeli od prve, odnosno da ovaj festival postane internacionalni.- Ove godine smo uspeli da dobijemo trenutno dva najkredibilnija filma koja smo mogli da dovedemo, odnosno pobednika Berlina i najbolji scenario u Kanu. Što se tiče samog programa, imaćemo 10 premijera, od toga je šest u takmičarskom programu, dva Berlin i Kan koji će biti ekskluzivno prikazani u Vrnjačkoj Banji, pa tek kasnije u distribuciji i dva u pratećem programu koji su dokumentarni odnosno polu dokumentarni i sami tim nisu mogli da uđu u selekciju festivala. Što se tiče svega ostalog, apsolutno kao i prethodnih godina, dodeljujemo “Zlatno pero”, zatim nagradu “Marko Živić” za najboljeg mladog glumca debitanta festivala. Ove godine zahvaljujući filmovima koji su u konkurencije, tu će biti ozbiljna konkurencija i za tu nagradu jer ima dosta mladih glumaca koji imaju glavne i naslovne uloge. Tako da dodeljujemo i nagradu publike. To je što se tiče sporednih nagrada i naravno tu je žiri (Nikola Pejaković, Hadži Aleksandar Đurović i Goran Radovanović) koji će dodeliti prvu, drugu, treću nagradu za scenario, a pored toga imamo i žiri novinara koji će dodeliti istoimenu nagradu - ističe Jovičević.

Festival filmskog scenarija će svečano otvoriti film “Vezani” čiji scenario potpisuje Aleksandar Teokarević, a režiju Miloš Radunović. Scenario za ovo ostvarenje je prošle godine pobedilo na konkursu ovog festivala za najbolji scenario po kome će biti snimljen film. Publika će biti u prilici da pogleda i ostvarenja: “Dreams sex love” (dobitnik nagrade “Zlatni medved” u Berlinu 2025.),”Tvitosaurus” Ivice Videnovića, “Prva klasa, pun glas” Vladimira Miće Popovića, “Običaji” Peđe Markovića, “Zvonceku u pohode” Miroslava Stašića i Nebojše Stankovića, “Drava se ne predaje” Nikole Lorencina, “Volja sinovljeva” Nemanje Ćeranića, “Izolacija” Marka Backovića, “Čangalović” Nade Savić, “Amići” Dušana Popovića i Aleksandra Jakovljevića Ramba, “Tapija” Luke Mihailovića, “Young mothers” (dobitnik nagrade za najbolji scenario u Kanu 2025.),“Ti si princeza” Petra Pašića i “Čarobna zemlja” Milorada Milinkovića.

- Svaki festival jeste radost i jedan korak dalje ka upoznavanju ne sebe, nego drugoga, odnosno sebe kroz druge. Ovoga puta imamo deset filmova u selekciji koja je takmičarska i pet filmova koji nisu takmičarskog nego pratećeg programa. Ono što je zanimljivo, je da su svi koji su se prijavili na festival prihvaćeni. Ti filmovi su po meni dosta interesantni, odnosno interesantni su u svom žanru jer žanr varira. Imamo nešto što bi se nazvalo epski naučno fantastični spektakl, kao što je nekada davno srpski film i počeo Nanovićem “Čarobnim mačem” 1950. godine. Tako imamo “Volju sinovljenu” ove godine. Jedan čudesan film koji su radili Madžarević i Ćeranić. Znači ovoga puta kao “Mad Max”, ali to je jedna zaista saga i ponovo ću se vratiti na Nanovića i na jednog scenaristu osim gospodina Nanovića, koji nikada nije naveden. Stanislav Vinaver nikada nije naveden kao scenarista filma “Čarobni mač”, a bio je. On je izvanredan umetnik, čuvar naše nacionalne baštine, naše azbuke, poezije i scenarija. Osim toga imamo drame, trilere, komedije, mjuzikl - imamo raspon reditelja, što mene jako raduje, od Nikole Lorencina koji je doajen dokumentarnog filma do dragih kolega koji su tek završili Fakultet dramskih umetnosti. Znači široki dijapazon reditelja, široki dijapazon scenarista - priča rediteljka Ivana Vujić, selektorka festivala na konferenciji za novinare koji je održan u MTS Dvorani

PROGRAM 49. FESTIVALA: 12. avgust

VEZANI – PREMIJERA

SNOVI – DOBITNIK „ZLATNOG MEDVEDA“ NAGRADE ZA NAJBOLJI FILM FESTIVALA U BERLINU

13. avgust

TVITOSAURUS – PREMIJERA

PRVA KLASA PUN GAS

OBIČAJI - PREMIJERA

14. avgust

DRAVA SE NE PREDAJE

VOLJA SINOVLJEVA

IZOLACIJA

15. avgust

ČANGALOVIĆ – PREMIJERA

AMIĆI – PREMIJERA

TAPIJA – PREMIJERA

MLADE MAJKE – NAGRADA ZA NAJBOLJI SCENARIO FESTIVALA U KANU

16. avgust

TI SI PRINCEZA – PREMIJERA

ČAROBNA ZEMLJA – PREMIJERA

Autor: Iva Besarabić