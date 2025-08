KOŠUTNJAK, ADA, ZVEZDARSKA ŠUMA... Gde Beograđani najčešće, kad nemaju gde - imaju sek*ualne odnose? NEKA MESTA ĆE VAS ŠOKIRATI!

Vrele seksi scene prethodnih dana, u sred Beograda, zapalile su društvene mreže, a prema rečima stručnjaka Srbima je fetiš da ljubav vode na zabranjenim mestima.

Prema njihovim rečima, praksa pokazuje da se Srbi najviše se*saju u šumi, među kojima prednjače Zvezdarska i Košutnjak, zatim na Adi Ciganliji, ali na Makiškoj strani, u Topčideru, na Kalemegdanu, u donjem delu...

Kada odrede lokaciju, onda pore auta biraju klupice, plaže ili mesto ispod drveta, pod vedrim nebom, u svlačionicima, toaletima restorana, pričaju sagovornici.

Edukator za muško ženske odnose Miloš Koprivica kaže za Informer da Srbi imaju fetiš da im vođenje ljubavi bude na javnom mestu, jer im tako raste uzbuđenje i rade ono što ne bi smelo.

- Poznati smo kao ljubavnici koji vole avanturu, adrenalin, uzbuđenje i da nam akcije budu u dugu - uhvaćeni al zamalo. Tada kod parova strast se još više rasplasavama i raste uzbuđenje. Toliko da oni tokom odnosa izgube svest da su oko njih ljudi, deca, da neko može da ih vidi. Jednostavno kao da isključe taj osećaj jer su se prepustili trenutku - objašnjava Koprivica.

Na pitanje koja mesta su omiljena za vođenje ljubavi u Srbiji, otkriva:

- Košutnjak, Zvezdarska šuma, Ada Ciganlija, parkovi blizu šetališta, svlačionice, plaže, voda. I, naravno automobil na raznim parkinzima. Što je mesto bliže ljudima, to je izazov veći.

Sa druge strane, psihoterapeut, pisac i kolumnista Marko Braković ističe da apsolutno podržava većinu seksualnih sloboda, među kojima je i seks na javnom mestu.

- Apsolutno sam za to da seks ne bude više tabu tema. On u svojoj ogoljenoj suštini i nije intimna stvar, jer ga većina ljudi izvodi na veoma sličan način. Seks treba da bude praznik i uživanje. Svakako, slažem se da treba voditi računa gde i kada to radimo, jer ne prija svakome da to vidi ili sluša, pogotovu ako znamo da na ulicama ima i male dece - objašnjava Braković.

Međutim, upozoravaju naši sagovornici, za ovaj užitak možete "popiti" ozbiljnu kaznu. Zakon o javnom redu i miru zabranjuje vođenje ljubavi na javnom mestu, za šta je predviđena kazna do 20.000 dinara. To podrazumeva seks na svim javnim površinama, bilo da je reč o šumarku, parku ili parkingu.

Omiljena javna mesta ljubavnika u Beogradu

Košutnjak

Zvezdarska šuma

Ada Ciganlija (Makiška strana)

Kalemegdan (donji deo)

Topčider

svlačionice

toaleti restorana

parkinzi

šetališta

Mnogo veće kazne predviđene su za grupni seks na javnom mestu, za šta bi akteri mogli da plate i do 150.000 dinara kazne, a zaprećena je i zatvorska kazna do dva meseca!

Osim toga, zabranjen je i preglasan seks u stanu, pa ako ljubavnike u zanosu mogu da čuju sve komšije u zgradi, preti im kazna od 5.000 do 10.000 dinara.

Autor: D.B.