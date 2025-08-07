Vernici slave Uspenje Svete Ane: Danas je OBAVEZAN POST, ali samo za žene

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju praznik Uspenja Svete Ane, majke Presvete Bogorodice. Iako je glavni praznik Svete Ane 9. septembra, SPC sutra, 7. avgusta obeležava njeno uspenje, sećajući se žene koja je postala simbol nade, vere i majčinske ljubavi.

Život ispunjen verom i strpljenjem

Sveta Ana je, prema predanju, godinama sa svojim mužem Joakimom živela bez dece. Pedeset godina je prošlo u tuzi i čekanju, ali njihova vera nije jenjavala. Kada je Joakim, skrhan bolom, otišao u pustinju da tuguje, ukazao mu se anđeo koji mu je rekao da će ga Bog blagosloviti detetom. Istu poruku je anđeo preneo i Ani.

Presrećni, oni su obećali Bogu da će svoje dete posvetiti hramu. Iako je bila u poznim godinama, Sveta Ana je rodila ćerku kojoj je dala ime Marija, a koja je kasnije postala Presveta Bogorodica.

Zaštitnica žena i donositeljka bračne sreće

Zbog toga što je u velikoj starosti rodila ćerku, Sveta Ana se danas smatra zaštitnicom žena i donositeljkom bračne sreće. U molitvi, udane žene se obraćaju njoj tražeći snagu i mudrost da budu "poštene, čestite, čiste i trezne" supruge i "brižne majke".

Ova molitva naglašava važnost ženske uloge u porodici, ali i podstiče na lični razvoj i preispitivanje, što je uvek aktuelna tema za naše čitateljke. U njoj se pominju i osobine koje su danas, baš kao i nekada, važne za održavanje skladnog braka i porodice: verna drugarica, brižna majka, ali i žena koja se bori protiv "bezobrazluka, gizdavosti, brbljivosti i ljubomore".

Izgovorite ovu molitvu:

- Sveta majko Ano, koja si od Boga odabrana, da postaneš majkom onoj, što nam je rodila božanski Spas, tebi se plačući obraćam za tvoj moćni zagovor. Izmoli mi kod svog i mog Boga milost, da budem danas i sve dane svoga života poštena, čestita, čista i trezna, ćutljiva, vredna, milosrdna i bogobojažljiva žena. Da takva i ostanem i da uvek nastojim da budem svom mužu verna drugarica, deci svojoj brižna majka i da sve dužnosti svoga staleža pouzdavajući se u pomoć Božju verno vršim i da ni u čemu ne budem kriva za veću, slučajnu nemarnost.

Neka je daleko od mene svaka bezobraznost, gizdavost, brbljivost, ljubomora, nesmotrenost, prkos, nevera, lenjost i nemar u dužnosti! Uvek ću pred očima imati, sveta moja zaštitnice, tvoj uzorni život, pa se truditi, kako bih svoj život sve više i više učinila sličnim tvom životu.

Kako si ti svom svetomu mužu Joakimu, tako ću i ja svom mužu činiti samo dobro, a nikada zlo. I ja ću poput tebe sve što se kuće tiče uvek čisto i uredno obavljati i za kućnu se čeljad danju i noću brinuti ozbiljno, da im ništa potrebno ne usfali. Kao što si ti svoje dete i ja ću svoje odgajati u strahu Božjem. Deca će na meni videti primer i videti kako se duša moja boji Gospodina, kako ga hvali i slavi u svakoj prilici i svaki čas. Poput tebe bit ću siromasima majka, potištenima podrška. Izmoli mi, predraga moja majko Ano, Božju milost za sve ove odluke, jer samo uz pomoć Božju moći ću izvršiti to što sam po tvom svetom primeru i na tvoju čast odlučila. Amin.

Bilo da verujemo u molitvu ili ne, priča o Svetoj Ani nam šalje važnu poruku: da nikada ne treba odustati od svojih želja i snova, da treba verovati u sebe i u snagu porodice. Danas je idealan dan da se posvetimo svojim najmilijima i da, poput Svete Ane, uložimo svu ljubav i veru u našu porodicu, jer to je temelj svega.

Autor: S.M.