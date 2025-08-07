AKTUELNO

Društvo

VAŽNO UPOZORENJE VOZAČIMA: Ako planirate da putujete - OVO MORATE DA ZNATE

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Tara Radovanović ||

U narednim danima očekuje se da će saobraćaj biti sve intenzivniji jer se nalazimo u špicu letnje turističke sezone kada se u danima pre vikenda broj vozila na putevima osetno pojačava, navodi se u saopštenju AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije" nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju do 20 minuta, a teretna do sat vremena.

Na graničnim prelazima Preševo i Horgoš, na putničkim terminalima, vozila čekaju do 20 minuta.

Na (TMV) terminalima na graničnom prelazu Sremska Rača teretna vozila čekaju do 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Autor: S.M.

