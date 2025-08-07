OPASNO TOPLO! RHMZ upozorava: Sutra ekstreman skok temperature – vikend za izbegavanje!

AKTUELNO

Od sutra se, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) očekuje porast temperature, tako da će za dane vikenda i tokom većeg dela naredne sedmice biti veoma toplo, u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više.

Preovladavaće sunčano i toplo vreme. Duvaće slab do umeren, promenljiv vetar.
Najniža temperatura biće od 15 do 18 stepeni, a najviša oko 33. Idućih sedam dana očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više.

Najniža temperatura biće od 13 do 20 stepeni, a najviša od 31 do 35 stepeni. U Beogradu će sutra biti sunčano i toplo vreme. Duvaće slab, promenljiv vetar.

