BOLJE OSVETLJENJE ZA VIRTUOZE SA SKALPELOM: Najsavremenija operaciona lampa stigla u ZC Aleksinac

Donacijom Fondacije Mozzart završeno opremanje hirurškog bloka, istakao dr Goran Vidić

Više od 1.500 operacija obave lekari Zdravstvenog centra u Aleksincu svake godine, a njihov virtuozni rad skalpelom, u kojem nema prostora ni za milimetarska odstupanja, sada će zablistati novim sjajem. Pomoć vrednom osoblju u belim mantilima stigla je u vidu najsavremenije operacione lampe koju je ovoj ustanovi donirala Fondacija Mozzart.

Instalacija nove lampe posebno je značajna, imajući u vidu da je lampa koja je prethodno bila u upotrebi stara nekoliko decenija.



„Zaista smo veoma zahvalni Fondaciji Mozzart na ovoj važnoj donaciji. Dobili smo upravo onu lampu koja nam je bila potrebna i na taj način rešili dva problema, jer je stara lampa sada prebačena u malu salu gde se rade manje hirurške intervencije. Ovom donacijom zaokružen je proces opremanja hirurškog blokaˮ, rekao je dr Goran Vidić, v. d. direktora ZC Aleksinac.

Osoblje ističe da će im nova operativna lampa u velikoj meri olakšati rad i unaprediti kvalitet zdravstvene zaštite u bolnici, smanjujući rizik od grešaka i povećavajući efikasnost hirurških timova. Radi se o jednom od ključnih uređaja za rad u operativnim salama, čija je funkcija da obezbedi adekvatno osvetljenje tokom hirurških zahvata, omogućavajući lekarima da precizno vide tkiva, krvne sudove i druge vitalne strukture koje zahtevaju pažljivo rukovanje.

„Prvi put smo u ZC Aleksinac, i to povodom veoma značajne donacije – nove, savremene operacione lampe. Posebno smo ponosni što će, nakon više od šest decenija, ova ustanova dobiti opremu kakvu zaslužuju i medicinski radnici i pacijenti. Ova donacija se savršeno uklapa u jednu od ključnih misija Fondacije Mozzart– da zdravstvenim radnicima obezbedimo kvalitetne uslove za rad, a pacijentima omogućimo brže i efikasnije lečenje.

Fondacija Mozzart će i ubuduće ostati posvećena podršci lokalnim zajednicama, s posebnim fokusom na unapređenje zdravstvene zaštiteˮ, poručila je Milica Čakajac iz Fondacije Mozzart.

POMOĆ PRI PRVOM UDAHU, BEZBOLNE OPERACIJE U BUDNOM STANJU...

Ulaganje u zdravstveni sistem Srbije na samom je vrhu prioriteta rada Fondacije Mozzart, a od početka godine na adrese zdravstvenih ustanova stigle su brojne donacije kako bi lekari neometano zbrinjavali pacijente. Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, gde se svakodnevno pišu najemotivnije priče medicine, stigao je savremeni neonatalni respirator, ključan u zbrinjavanju prevremeno rođenih i teško obolelih novorođenčadi. U Opštoj bolnici u Čačku je u potpunosti opremljena laboratorija, ZC Prokuplje dobilo je najnoviji aparat za regionalnu intravensku anesteziju, a organizovani su i besplatni pregledi štitne žlezde pod okriljem karavana „Tvoja štitna, tvoj štit”, koji je obišao 14 gradova i u okviru kojeg je urađeno 3.567 pregleda.

Autor: S.M.