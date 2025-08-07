AKTUELNO

Društvo

BOLJE OSVETLJENJE ZA VIRTUOZE SA SKALPELOM: Najsavremenija operaciona lampa stigla u ZC Aleksinac

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Stefan Simonović ||

Donacijom Fondacije Mozzart završeno opremanje hirurškog bloka, istakao dr Goran Vidić

Više od 1.500 operacija obave lekari Zdravstvenog centra u Aleksincu svake godine, a njihov virtuozni rad skalpelom, u kojem nema prostora ni za milimetarska odstupanja, sada će zablistati novim sjajem. Pomoć vrednom osoblju u belim mantilima stigla je u vidu najsavremenije operacione lampe koju je ovoj ustanovi donirala Fondacija Mozzart.

Instalacija nove lampe posebno je značajna, imajući u vidu da je lampa koja je prethodno bila u upotrebi stara nekoliko decenija.

„Zaista smo veoma zahvalni Fondaciji Mozzart na ovoj važnoj donaciji. Dobili smo upravo onu lampu koja nam je bila potrebna i na taj način rešili dva problema, jer je stara lampa sada prebačena u malu salu gde se rade manje hirurške intervencije. Ovom donacijom zaokružen je proces opremanja hirurškog blokaˮ, rekao je dr Goran Vidić, v. d. direktora ZC Aleksinac.

Foto: Foto/Stefan Simonović

Osoblje ističe da će im nova operativna lampa u velikoj meri olakšati rad i unaprediti kvalitet zdravstvene zaštite u bolnici, smanjujući rizik od grešaka i povećavajući efikasnost hirurških timova. Radi se o jednom od ključnih uređaja za rad u operativnim salama, čija je funkcija da obezbedi adekvatno osvetljenje tokom hirurških zahvata, omogućavajući lekarima da precizno vide tkiva, krvne sudove i druge vitalne strukture koje zahtevaju pažljivo rukovanje.

„Prvi put smo u ZC Aleksinac, i to povodom veoma značajne donacije – nove, savremene operacione lampe. Posebno smo ponosni što će, nakon više od šest decenija, ova ustanova dobiti opremu kakvu zaslužuju i medicinski radnici i pacijenti. Ova donacija se savršeno uklapa u jednu od ključnih misija Fondacije Mozzart– da zdravstvenim radnicima obezbedimo kvalitetne uslove za rad, a pacijentima omogućimo brže i efikasnije lečenje.

Foto: Foto/Stefan Simonović

Fondacija Mozzart će i ubuduće ostati posvećena podršci lokalnim zajednicama, s posebnim fokusom na unapređenje zdravstvene zaštiteˮ, poručila je Milica Čakajac iz Fondacije Mozzart.

POMOĆ PRI PRVOM UDAHU, BEZBOLNE OPERACIJE U BUDNOM STANJU...

Ulaganje u zdravstveni sistem Srbije na samom je vrhu prioriteta rada Fondacije Mozzart, a od početka godine na adrese zdravstvenih ustanova stigle su brojne donacije kako bi lekari neometano zbrinjavali pacijente. Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, gde se svakodnevno pišu najemotivnije priče medicine, stigao je savremeni neonatalni respirator, ključan u zbrinjavanju prevremeno rođenih i teško obolelih novorođenčadi. U Opštoj bolnici u Čačku je u potpunosti opremljena laboratorija, ZC Prokuplje dobilo je najnoviji aparat za regionalnu intravensku anesteziju, a organizovani su i besplatni pregledi štitne žlezde pod okriljem karavana „Tvoja štitna, tvoj štit”, koji je obišao 14 gradova i u okviru kojeg je urađeno 3.567 pregleda.

Autor: S.M.

#Aleksinac

#Donacija

#Fondacija Mozzart

#Mozzart

#operaciona lampa

POVEZANE VESTI

Društvo

„OBASJAJ TAMU, PRIJAVI NASILJE NAD ŽENAMA“ – FUDBALERI U MOZZART BET SUPERLIGI SRBIJE POSLALI VAŽNU PORUKU ZA 8. MART

Lifestyle

VELIKO INTERESOVANJE ZA KARAVAN 'TVOJA ŠTITNA, TVOJ ŠTIT': Za samo jedan dan obavljeno 80 pregleda

Društvo

OD SOMBORA DO PROKUPLJA: Za mesec dana obavljeno 3.567 besplatnih pregleda

Društvo

PRESTONICU UPOZNALI DODIROM: Šetnja Beogradom za slepe i slabovide osobe

Društvo

KARAVAN 'BUDI HRABRA, PREGLEDAJ SE' OBIŠAO SRBIJU: Obavljeno više od 2.000 besplatnih pregleda dojke

Društvo

ŠANSA ZA RODITELJSTVO: Besplatne tribine u okviru nedelje (ne)plodnosti u Novom Sadu i Nišu