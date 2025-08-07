Jevtić: Stanica Prokop je bezbededna za korišćenje

Železnička stanica Beograd Centar u Prokopu je bezbedna za korišćenje i funckionisanje železničkog saobraćaja, kažu u preduzeću "Infrastuktura železnice Srbije".

Radovi na sanaciji dva stuba u Prokopu, kao i predstojeći radovi na ojačavanju peronskih greda odnose se na deo staničnih objekata koji su izgrađeni još 1997. godine, a od 1977. godine kada su počeli radovi u Prokopu, zakonska obaveza investitora je bila, kako kažu, da periodično vrši ispitivanje delova kompleksa, kao i njegovo održavanje, što prethodnih decenija nije rađeno.

"Infrastuktura železnice Srbije" je zato preduzela aktivnosti na sanaciji dva stuba i ojačavanju peronskih greda.

Generalni Direktor "Infrastrukture želenice Srbije" Zoran Jevtić kaže za Tanjug povodom informacija u javnosti da navodno "pucaju konstrukcija i ploča na Prokopu" da može da potvrdi da je stanica bezbedna za odvijanje železničkog saobraćaja, kao i korišćenje javnog prostora u okviru te stanice.

"Danas su završeni radovi na dva stuba koja su sanirana tokom prethodna dva meseca", rekao je Jevtić i najavio da će se nastaviti sa radovima na ojačavanju pojedinih peronskih grada ispod kote 105 (ploča nad peronskim delom), a u toku je tenderska procedura za određivanje najpovoljnijeg ponuđača.

"Raspisan je javni tender za radove na sanaciji potpornih greda ispod kote 105, ukupno 14 greda i radiće se sanacija i dodatno ojačanje tih greda. Otvaranje ponuda je zakazano za 14. avgust, a procenjena vrednost radova je oko 22 miliona dinara. Rok za završetak je 90 dana. Nadamo se uspešnom tenderu i realizaciji tog posla", rekao je Jevtić.

Navodeći da su objekti do sada rađeni prema standardima i regulativama BAB 87 koji su u međuvremenu promenjeni, direktor "Infrastukture železnice Srbije" ističe da se sada radi po još strožim pravilima poznatim pod nazivima Evrokod 1, Evrokod 2, Evrokod 8.

"Sve je urađeno u skladu sa tim najnovim kodovima. To se pre svega odnosi na stabilnost konstrukcije, na seizmičke uticaje i na ostale uticaje na konstrukciju celog objekta", rekao je Jevtić.

Na pitanje da li bi stanična zgrada i objekti koji su izgrađeni na ploči, odnosno koti 105, na bilo koji način mogli dodatno opteretiti konstrukciju iznad predviđenog i da li bi to moglo da izazove bilo kakva oštećenja na objektu, Jevtić kaže da ne može pozivajući se na izveštaje i elaborate koje ima.

Kako je precizirao, pre izgradnje ploče izvršen je veliki broj istraživanja i urađeni su elaborati.

"Konstatuje se da nakon rekonstrukcije ploče na koti 105 (ploče nad peronskim delom) objekat može da se koristi u narednom periodu od minimum 50 godina. Tako da na bazi sve te dokumentacije je kasnije rađeno i projektovanje, rađeni su dodatni elaborati i izvođač je izvodio radove u skladu sa svom tom dokumentacijom", rekao je Jevtić.

Elaborat o ispitivanju postojeće armiranobetonske konstrukcije objekta železničke stanice “Beograd Centar” radio je Institut za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

On je istakao da se kontinuirano prati "kretanje" ploče nad peronskim delom instrumentima visoke preciznosti i konstatovano je da tu nema nikakvih problema i da je ploča stabilna.

"Za godinu dana gotovo da nema nikakvih pomeranja ploče i tokom faze gradnje i punog opterećenja betonske ploče i nosećih stubova minorna su opterećenja i ravnomerno su opterećena", rekao je Jevtić.

On je istakao da će "Infrastruktura železnice Srbije" u narednom periodu instalirati i sopstvene merne sisteme nakon završetka rekonstrukcije 14 stubova i nastaviće kontinuirano da vrši merenja i proveru kretanja i stabilnosti.

Jevtić je zaključio da je stanica Beograd Centar u Prokopu bezbedna i da neće biti zatvaranja saobraćaja tokom planiranih radova.

U ovom preduzeću zaključuju i da sanacija i rekonstrukcija delova kompleksa u Prokopu nisu prouzrokovani gradnjom objekta na ploči, već višedecenijskom nebrigom o ovom objektu, a jasno je, kažu, i da nema dodatnog opterećanja ploče 105.

Stanica Beograd Centar, kako poručuju, nastavlja da funkcioniše i nema razloga ni za brigu, ni za bilo kakvu paniku putnika, korisnika usluga ili zaposlenih u ovom objektu.