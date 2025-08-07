Gde treba da ostavimo dobrovoljni prilog kada dođemo u manastir Ostrog? Teolog dao odgovor vernicima (VIDEO)

Tokom letnjih meseci veliki broj ljudi poseti manastir Ostrog, a mnogi se pitaju i gde mogu ostaviti dobrovoljni prilog.

Teolog Aleksandar Đurđević nedavno je posetio ovu svetinju. U jednom od video-snimaka na svom Tiktok nalogu dao je odgovor na pitanje gde se ostavlja dobrovoljni prilog.

- Ulje, kafu, brašno, so, vunene čarape ili možda nešto slatko. Možete da ostavite u korpama koje se nalaze sa leve strane pre nego što stepeništem krenete gore ka crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice u kojoj se nalaze mošti svetitelja - naveo je Đurđević.

@verska.nastava Jedna praktična informacija Prosledite ljudima koji dolaze u manastir Ostrog ❤️ Insta: @verska.nastava ♬ original sound - Aleksandar Đurđević

Objasnio je da je razlog zašto se korpe nalaze odmah na početku taj da ne biste morali svoj prilog, odnosno kese pune ulja, šećera i svih ostalih darova da nosite, odnosno držite u redu dok idete prema Svetom Vasiliju.

- Sve što donesete možete ostaviti u ove korpe koje stoje pre samog ulazka u crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice u kojoj se nalaze mošti Svetog Vasilija. Nemojte darove nositi kod kivota Svetog Vasilija jer ćete se lakše pokloniti bez kesa - rekao je teolog.

Autor: D.B.