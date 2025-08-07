ZAŠTO TREBA INVESTIRATI U ZLATO? Evo u kom obliku ga možete kupovati i koliko će vredeti u narednom periodu

Kada dolazi do rasta inflacije i valute gube vrednost zlato postaje prirodni čuvar kapitala jer je to metal koji ne gubi svoju relativnu vrednost

Zlato je oduvek bilo najpouzdanije sredstvo za očuvanje vrednosti. U turbulentnim ekonomskim vremenima kad inflacija raste a valute gube na snazi, investiciono zlato je pravi izbor za zaštitu kapitala. U ovom tekstu saznaćemo kako funkcioniše strategija, koje su prednosti i šta kažu prognoze stručnjaka iz kompanije Zlatni Standard za cene zlata u budućnosti.

Inflacija i globalna neizvesnost kao motor za zlato

Inflacija i gubitak kupovne moći

Kada centralne banke štampaju više novca, dolazi do rasta inflacije i valuta gubi vrednost. Tada zlato postaje prirodni čuvar kapitala jer je to plemeniti metal koji ne gubi svoju relativnu vrednost. U 2024. godini cena zlata porasla je za oko 27%, dok je u prvoj polovini 2025. nastavila da raste dodatnih 10 %, prema analizama Zlatnog Standarda.

Geopolitičke tenzije i institucionalne rezerve

Centralne banke, posebno u zemljama u razvoju, nastavljaju da povećavaju svoje zlatne rezerve radi diversifikacije portfolija. Stručnjaci iz Zlatnog Standarda ukazuju na trend kupovine zlata i zamene državnih obveznica SAD za zlato, kao signal dugoročnog preslagivanja rezervi. Ovo se odnosi na promenu strukture deviznih ili strateških rezervi koje vode države, centralne banke ili veliki institucionalni investitori.

Zaštita kroz diversifikaciju portfolija

Zlato kao balans kapitala

Zbog niske korelacije sa tržištima akcija i nekretnina, čak i 3–10 % investicionog portfolija u zlatu može značajno smanjiti ukupni rizik i povećati otpornost na krize.

Praktičnost investicija

Investiciono zlato možete kupovati u obliku investicionih poluga, dukata, ili investicionog srebra i zlata od 24 karata kroz Zlatni Standard. Svi proizvodi dolaze sa sertifikatima autentičnosti i originalnim pakovanjem.

Prognoze cene zlata u budućnosti

Šta kažu globalne investicione banke

Goldman Sachs predviđa rast cene zlata do 3.700 USD po unci do kraja 2025. godine, a u slučaju recesije cena može dostići čak 3.880 USD/ po unci do kraja 2025. godini.

Očekivanja po analizama Zlatnog Standarda

Prema analitičarima Zlatnog Standarda, globalna tražnja centralnih banaka i investitora signalizira mogući rekordni rast cena. Do kraja 2025. očekuju da investiciono zlato dostigne cene između 3.500 i 4.000 USD/oz, a cena bi mogla rasti i u narednim godinama ukoliko inflacija i geopolitička neizvesnost potraju.

Šta to znači lokalno

Ako globalna cena poraste na primer, na 3.700 USD/oz (≈ 119 USD/g), lokalna cena 24K zlata može dostići 10.900–11.200 RSD/g. Na taj način, investiciono zlato u Srbiji moglo bi prevazići 10.000 RSD/g, a 14-karatni nakit (585) i od 5.800 do 6.500 RSD/g.

Kako konkretno investirati u zlato

Investicione zlatne poluge i zlatni dukati

Najsigurnija opcija investiranja je kupovina investicionih zlatnih poluga ili zlatnih dukata od 24K zlata. Cena po gramu je viša, ali zadržava punu vrednost pri eventualnoj prodaji.

Zlato kao poklon ili za nasleđe

Zlatni nakit sa visokim procentom čistoće (585 ili više) odličan je izbor za poklon ili nasledstvo. Zlatni nakit ima i emocionalnu i materijalnu vrednost.

Strategija: planirana kupovina

Redovna kupovina zlata, vremenom ublažava uticaj kratkoročnih tržišnih fluktuacija i omogućava kupovinu po prosečnoj ceni kroz mesece ili godine.

Zaključak

Zlato ostaje jedan od najsigurnijih izbora za čuvanje i rast vrednosti kapitala. U uslovima inflacije, političke neizvesnosti i monetarne nestabilnosti, ovo plemenito sredstvo pokazuje otpornost i dugoročni potencijal.

Globalna predviđanja Goldman Sachsa, UBS-a i lokalnih analitičara potvrđuju rast cena zlata. Investiranje u zlato donosi zaštitu i profit. Zahvaljujući Zlatnom Standardu, investitori u Srbiji imaju pristup pouzdanim proizvodima i sigurnim trgovinskim uslovima.

Česta pitanja (FAQ)

Zašto je zlato bolji izbor od štednje u banci?

Zlato ne gubi vrednost inflacijom kao novac u banci i zadržava realnu vrednost tokom vremena.

Koliki udeo portfolija bi trebalo da bude u zlatu?

Finansijski stručnjaci preporučuju ulaganje od 3 % do 10 % ukupnog portfolija.

Kako se formira globalna cena zlata?

Na cenu utiču centralne banke, ETF investitori, inflacija, kamatne stope i geopolitički rizici. Sve ovo formira globalnu cenu zlata.

Da li je sada najbolje vreme za kupovinu zlata u Srbiji?

Prema analitičarima Zlatnog Standarda, usled aktuelnih trendova i očekivanog rasta cena, sada je najbolji trenutak za ulaganje.

Da li je bolje kupiti zlato čistoće 585 ili 999?

Za investicije, najbolji izbor je zlato čistoće 999 (čisto zlato), koje se najčešće koristi u obliku zlatnih poluga i dukata. S druge strane, zlato čistoće 585 je pogodnije za nakit, jer nudi dobru kombinaciju izdržljivosti i vrednosti.

Autor: D.B.