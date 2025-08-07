Od bezazlenog svraba do tupog bola tanka je linija: Ovo su prvi simptomi infekcije uha, evo gde možete da je 'zakačite'

Tokom leta sve više ljudi posećuje lekare zbog infekcija uha, grla i nosa, a posebno su česte tegobe sa spoljašnjim ušnim kanalom.



Prema rečima dr Bojana Pavlovića, na Klinici za otorinolaringologiju leče se pacijenti koji su zdravstvene probleme dobili zbog izlaganja klimi, kupanja u bazenima, rekama i moru, kao i konzumiranja hladnih napitaka.

Ove letnje navike često dovode do infekcija, pa je važno biti oprezan i voditi računa o higijeni i zaštiti ušiju.

— Najčešći problem je kupanje u nečistoj vodi, kao i čačkanje ušiju i pokušaj čišćenja štapićima koji prave mikropovrede koje predstavljaju ulazna vrata za infekciju — rekao je doktor Pavlović.

Ističe da se vrlo često zbog neadekvatnog korišćenja klime, prelasci iz klimatizovanih prostora u neklimatizovane prostore razvija akutni sinuzitis.

Koji simptomi su najčešći kod problema sa ušima?

— Što se tiče bazenskog otitisa, on počinje sa nekim svrabom koji vrlo brzo prerasta u bol. Kada se javi bol u uhu trebalo bi potražiti savet lekara, da se proceni koji oblik terapije bi trebalo primeniti. Bol nastane veoma brzo i može da bude vrlo intenzivan i probadajući — rekao je dr Bojan Pavlović.



Ističe da se u lečenju koristi lokalna terapija, koja je najčešće antibiotska, zavisno od bolesti.

— U prevenciji je najvažnije ne kupati se u nečistim vodama, a nakon kupanja obavezno je tuširanje i pranje glave i ušiju bez korišćenja štapića — rekao je dr Bojan Pavlović , Univerzitetski klinički centar Srbije, piše RTS.

Autor: D.B.