Ušla u kupatilo, podigla dasku, a onda se sledila: Ugledala je JEZIVU STVAR i odmah otišla u bolnicu! (VIDEO)

Mlada Britanka doživela je jezivo iznenađenje kada je ušla u kupatilo i pogledala u WC šolju, prenosi Mirror.

Ono što je videla nikada neće zaboraviti, a nakon panične reakcije potražila je savet na mrežama - i otišla u bolnicu.

Alison Dojl je vrlo aktivna na TikToku i drugim platformama, gde deli svoja životna iskustva sa autizmom i put ka fizičkom i mentalnom osnaživanju kroz bodibilding.

Njen nedavni snimak je brzo postao viralan i “pokupio” preko 33,5 miliona pregleda. Ona je snimila trenutak kada je u WC šolji zatekla mrtvog slepog miša, kao i svoju reakciju!

Njeni pratioci su joj savetovali da odmah ode u bolnicu zbog mogućeg rizika od teške virusne bolesti - besnila.

Pojedinci su tvrdili da čak i kontakt sa zaraženim šišmišem, iako ne mora podrazumevati ujed, može predstavljati potencijalnu opasnost.

Poslušala savet pratilaca

Prema objašnjenju britanske Nacionalne zdravstvene službe, besnilo je retka, ali izuzetno ozbiljna virusna infekcija koja se obično prenosi ugrizom ili ogrebotinom zaraženih životinja. Jednom kada se simptomi pojave, bolest je gotovo uvek smrtonosna. Ipak, rana vakcinacija i medicinska intervencija mogu je efikasno sprečiti.

U međuvremenu, Alison je objavila još jedan snimak, a nakon što se prijavila u bolnicu. Tako je pokazala da je poslušala savet svojih pratilaca.

“Zvučaće glupo, ali pronašla sam mrtvog slepog miša u toaletu. Objavila sam to na TikToku i ljudi su mi rekli da treba da primim vakcinu protiv besnila. Inače mi je jako teško da uopšte izađem iz kuće, ali ako mislite da mi vakcina nije potrebna, radije bih se vratila”, kazala je na prijavnici.

Autor: D.B.