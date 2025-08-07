NAJPLAĆENIJE ZANIMANJE, ALI MALO KO OVO STUDIRA! Na ovom fakultetu još ima mesta: Firme se grabe za ove radnike, nude odlične uslove, ali ima jedna CAKA

Prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u top tri najplaćenije industrije u Srbiji spada rudarstvo. To pokazuje prosečna februarska zarada zaposlenih, koja je iznosila oko 180.000 dinara, a mesečne plate prelaze i 2.000 evra. Ipak, mnogi nisu svesni koliko je ova delatnost tražena i plaćena, a posebno mladi. To pokazuju i ovogodišnji podaci sa upisa na Rudarsko geološki fakultet, koji je u prvom upisnom roku upisalo samo 78 brucoša, dok je više od 200 mesta ostalo nepopunjeno.

Srednjoškolci u Srbiji i ove godine ostali su "dosledni" popularnim fakultetima zbog sigurnog posla posle studija, te su tako FON, ETF, Stomatološki fakultet, Medicinski, Mašinski popunili planirani broj studenata već u prvom krugu.

Ipak, siguran posao nudi i Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu koji je godinama unazad na listi onih koji nisu preterano interesantni kandidatima za upis. Ove godine upisano je svega 78 brucoša u prvom upisnom roku, dok je ostalo 200 upražnjenih mesta.

Profesor ovog fakulteta Čedomir Beljić objasnio je zbog čega je slaba zainteresovanost kandidata za ovaj fakultet, uprkos dobrim platama i brzom pronalaženju posla.

"Postoje atraktivni smerovi na fakultetu, a to su nafta, geotehnika koji upisuju odlični đaci i oni su uvek popunjeni. Rudarsko inženjerstvo nije sto odsto popunjeno, ali ima interesanata, dok su preostali smerovi manje popularni. Geologija koja se baš bavi izvornom, fundamentalnom naukom nije preterano zanimljiva srednjoškolcima, zatim geologija je bila slabija, geofizika vrlo loše, svega jedan prijavljen kandidat ", kaže on.



Napominje da su ovogodišnji rezultati na nivou prošle godine, te da Rudarsko-geološki fakultet nikada nije bio atraktivan.



"Mi smo mahom popunjavali mesta u drugom i trećem krugu. Prvo, nismo popularni, baš nikako. Drugo, fakultet je težak. Oni koji ga upisuju ili imaju neku porodičnu tradiciju ili dolaze iz kraja gde se kopa i nalaze rudnici ili su baš zaljubljenici ili jednostavno nemaju gde drugde da se upišu, pa onda dođu na rudarstvo", kaže on.

Dobre plate, ali nema ko da radi

Profesor naglašava da kompanije i firme nude izuzetno dobre plate diplomcima fakulteta, traže ih na sve strane, međutim nema ih dovoljno jer je slaba zainteresovanost.

"Bukvalno kažu: Dajte, pošaljite nam inženjera. Pa nemamo ga, neće ljudi da studiraju. Kao što rekoh, posao nije lak. U najvećoj meri je vezan sa terenom. Teško je ići pod zemlju, sići u jamu. Složeni su zadaci koji se obavljaju, dosta je rizično, donose se odluke koje su vezane za velike investicije, nesreće su, nažalost, sastavni deo… To je svuda u svetu tako, ne samo kod nas. A nije ni lak fakultet, ima da se uči", kaže on.

"Jagma je za dobrim studentima, dobijaju ponude za posao, bukvalno čim diplomiraju mogu da počnu da rade. Ovo pričam o rudarskom inženjerstvu jer sam u tome. Geotehnika ide uglavnom u građevinu i oni su dobri, imaju velike plate i zaposlenje nakon diplomiranja", dodaje profesor, i ističe da su plate u rudarstvu su oduvek bile dobre.



Oni koji su dobro upućeni u oblast rudarstva kažu da plata zaposlenog prelazi 2.000 evra, što i ne čudi ako se uzme u obzir da prosečna plata prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosi oko 180.000 dinara.

Tri upisna roka

U prvom upisnom roku Rudarsko-geološki fakultet upisalo je 78 brucoša. Pošto ima više nepopunjenih mesta, fakultet nudi još dva roka.

"U prvom roku upišu oni koji zaista žele da studiraju fakultet i to su odlični, najbolji đaci. U drugom roku se broj popuni, a treći je tu ako zatreba. Treba imati u vidu da nema ni dece. Demografija je učinila svoje", napominje.

Rudarsko-geološki fakultet je jedini fakultet u Srbiji koji školuje inženjere za dve različite oblasti – rudarstvo i geologiju.

Univerzitet u Beogradu objavio datume upisnog roka i prijemnog ispita za 2025/26. godinu

U prve dve godine osnovnih akademskih studijama, studenti se edukuju iz oblasti prirodno-matematičkih nauka, dok se treća i četvrta godina sastoje od obaveznih i izbornih predmeta raspoređenih na 11 modula u okviru tri studijska programa.



Studenti se opredeljuju za tri modula – rudarsko inženjerstvo, inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu i inženjerstvo nafte i rada.

Samo jedan predmet na prijemnom ispitu

Prijemni ispit na Rudarsko-geološkom fakultetu čini polaganje samo jednog predmeta po izboru – ili matematike ili fizike ili hemije.

Ali, srednjoškolce (pa čak ni one koji ne znaju šta bi želeli da budu kad porastu), ne motiviše ni nešto jednostavniji prijemni ispit, za razliku od drugih, pa tako godinama unazad ne bude popunjen broj prijavljenih kandidata, pa se desi da vrlo malo brucoša (to su oni koji su baš loše uradili prijemni odnosno skoro pa ništa), budu na samofinansiranju, dok su oni iole bolji odmah na budžetu.

Fakultet čak omogućava onim kandidatima koji su položili prijemni ispit na drugim prirodnim ili tehničkim fakultetima u sastavu Univerziteta u Beogradu iz predmeta matematika, fizika ili hemija, da se upišu u slučaju nepopunjenog ukupnog broja mesta i postojanja naknadnih rokova za upis. Ali ni tada ih nema dovoljno.

Ovaj smer najtraženiji, školarina niska

Kao najtraženiji smer na ovom fakultetu izdvaja se rudarsko inženjerstvo. Studije traju četiri godine, a prima se oko 80 studenata.

Čak ni školarina nije velika – košta 66.000 dinara, a plaćanje je u ratama.

Na brojnim oglasima na sajtovima za zapošljavanje, kako smo se uverili, najviše se traže rudarski inženjeri, posebno oni koji su se školovali za podzemnu gradnju. Nažalost, njih nema, iako je zarada prilično dobra za Srbiju.

Rudarski inženjer se bavi planiranjem, projektovanjem i upravljanjem procesima eksploatacije mineralnih sirovina iz zemlje ili podzemlja.

Njihov posao uključuje identifikaciju i procenu nalazišta minerala, razvoj rudarskih planova, primenu efikasnih eksploatacionih metoda, upravljanje operacijama i osiguravanje sigurnosti na radu.

Rudarski inženjeri rade u industriji eksploatacije mineralnih sirovina, kao što su ugljenokopi, rudnici metala (bakra, zlata, gvožđa, itd.), rudnici nafte i gasa, kao i u građevinskim projektima koji zahtevaju eksploataciju minerala kao deo procesa.

Autor: D.B.