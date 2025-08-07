KOLONE NA GRANICAMA: Auta na Batrovcima čekaju sat i po vremena, na Horgošu sat! Evo kakvo je trenutno stanje na drugim prelazima

Putnički automobili čekaju sat i po prilikom izlaska iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci, dok su zadržavanja na prelazu Horgoš oko sat vremena, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazima Preševo i Gradina, automobilima je potrebno oko 30 minuta za izlaz iz Srbije, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, navodi se u saopštenju.

Zadržavanja za kamione ima samo na prelazu Sremska Rača, gde čekaju oko sat vremena prilikom izlaska iz države.

AMSS je upozorio vozače da očekuju pojačan saobraćaj na putevima u Srbiji, navodeći da će on biti intenzivniji u narednim danima zbog špica letnje turističke sezone, što će posebno biti izraženo u danima vikenda.

Autor: D.B.