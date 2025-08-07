AKTUELNO

KOLONE NA GRANICAMA: Auta na Batrovcima čekaju sat i po vremena, na Horgošu sat! Evo kakvo je trenutno stanje na drugim prelazima

Zadržavanja za kamione ima samo na prelazu Sremska Rača, gde čekaju oko sat vremena prilikom izlaska iz države

Putnički automobili čekaju sat i po prilikom izlaska iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci, dok su zadržavanja na prelazu Horgoš oko sat vremena, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazima Preševo i Gradina, automobilima je potrebno oko 30 minuta za izlaz iz Srbije, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, navodi se u saopštenju.

Zadržavanja za kamione ima samo na prelazu Sremska Rača, gde čekaju oko sat vremena prilikom izlaska iz države.

AMSS je upozorio vozače da očekuju pojačan saobraćaj na putevima u Srbiji, navodeći da će on biti intenzivniji u narednim danima zbog špica letnje turističke sezone, što će posebno biti izraženo u danima vikenda.

