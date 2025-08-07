Sutra je Sveta Petka Trnova: Ako ovo radite, trnuće vam ruke cele godine

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra, 8. avgusta, slave Prepodobnu mučenicu Paraskevu Rimsku, u narodu poznatiju kao Sveta Petka Trnova.

Sveta Petka Trnova jedna je od najpoštovanijih praznika. Predstavlja zaštitnicu žena, koja je pomagla bolesnima i siromašnima.



Pred njenim moštima vernici se mole za spas od bolesti i drugih životnih nevolja.



Dan Svete Petke Trnove, kao ni Ognjene Marije i Blage Marije, nije obeležen crvenim slovom, ali se u Srbiji poštuje kao da jeste.

Sutrašnji praznik mnoge porodice praznuju kao krsnu slavu, a njime se završava mali letnji "ciklus ženskih praznika".



Sutra žene ne treba da mese, kuvaju ili rade kućne poslove, kako ne bi navukle gnev svetiteljke.

Veruje se da ukoliko se sutrašnji praznik ne ispoštuje i rade kućni poslovi, trnuće vam ruke rokom čitave godine.

Običaj nalaže da devojke na dan Petke Trnove treba da uberu cveće i njime okite kuću, kako bi u njoj vladali sloga i mir.

Devojčice bi trebalo da oblače haljine kako bi ih u narednoj godini pratila sreća.

Sutra, odmah po ustajanju, treba izgovoriti molitvu posvećenu Svetoj Petki Trnovoj:

"Sveta Petko, Božja svetiteljko, moli Boga za nas. Udostojila si se gledanja lica Božja kao čedo našeg naroda, slavna Petko svetiteljko, pa imamo slobodu tebi govoriti, srodnici našoj, i tebe moliti za spasenje duša naših. Amin"

