Hit oglas iz Negotina: Čovek poklanja kuću, stan i penziju, ali ima nekoliko uslova

Penzioner isključivo traži ženu od 30 do 50 godina

"Poklanjam kuću, stan i penziju. Tražim neinficiranu i mentalno zdravu ženu", glasi oglas penzionera iz Negotina.

Ovaj oglas pre tri godine postao je viralan, a ponovo je počeo da se šeruje na društvenim mrežama.

- Poklanjam kuću, stan i penziju. Slobodnoj mlađoj osobi od 30 do 50 godina., koja je bez ikakvih obaveza prema nekima, za ljubav, seksualne odnose, kućnu pomoć, rađanje dece. Samo ozbiljne osobe neka se jave telefonom i dođu na dogovor - stoji u oglasu koji je ponovo aktuelan na društvenim mrežama.

Navedeni su i uslovi koji žena mora da ispuni.

- Obrazovana, najmanje srednja ili neka viša škola. Do 60 kilograma težine, neinficirana i mentalno da bude zdrava. Iskrena, ne puši i ne pijanči. Da voli krevet, kuhinju, muziku i šetnju - naveo je on.

Autor: D.B.

