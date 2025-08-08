AKTUELNO

Društvo

Ponovo gužve na granicama: Najgora situacija za putnička vozila je na OVOM PRELAZU

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Tara Radovanović ||

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza vozila se zadržavaju najduže na izlazu na Batrovcima i to 180 minuta, dok na teretnim terminalima nema zadržavanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija putnička vozila se zadržavaju 60 minuta, a na Preševu 30 minuta, dok se na Batrovcima najduže zadržavaju zbog, kako se navodi, velikog priliva vozila i sporosti u radu susednih graničnih organa.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Iz AMSS-a ukazuju da se nastavlja period toplog vremena i pojačanog saobraćaja, te apeluju na vozače da se češće odmaraju u najtoplijem delu dana, jer je to dobar način da se bezbedno putuje uz manji rizik od neprijatnosti koje donose kvarovi na vozilu.

Takođe, ističu da se treba pripremiti za vožnju u uslovima pojačanog saobraćaja i krenuti ranije i bez nervoze ukoliko dođe do zastoja ili usporene vožnje, jer su oni u ovim danima česti.

Autor: S.M.

#Batrovci

#Putnici

#Stanje na putevima

#granice

#čekanje

POVEZANE VESTI

Društvo

VELIKE GUŽVE NA GRANICAMA: Čeka se i po dva i po sata! Na OVOM prelazu je najgora situacija

Društvo

AMSS: Bez gužvi na rampama, putnička vozila za izlaz na Preševu čekaju 20 minuta

Društvo

Najnovije informacije o stanju na graničnim prelazima: Čeka se i po 4 SATA

Društvo

AMSS: Bez zadržavanja na putničkim terminalima, kamioni čekaju najviše tri sata

Društvo

Počeo HAOS na graničnim prelazima: Putnička vozila čekaju i po 4 SATA! NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM

Društvo

Na graničnim prelazima u Srbiji bez zadržavanja za sve kategorije vozila