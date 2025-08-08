TRAGEDIJA: Još jedan Srbin umro na plaži u Grčkoj

Državljanin Srbije (44) izvučen je bez svesti sa plaže Novi Pori u Pieriji u Grčkoj. Spasioci su pokušali da mu pomognu, ali je nažalost proglašen mrtvim.

Do incidenta je došlo u sredu ujutru, javili su grčki mediji.

Prema Obalskoj straži, 44-godišnjaku su prvobitno pružili prvu pomoć spasioci, a zatim je kolima hitne pomoći EKAB prevezen u zdravstveni centar, gde je proglašen mrtvim.

Četvrto odeljenje za luku Platamonas Centralne lučke uprave Soluna, koje sprovodi preliminarnu istragu, naložilo je obavljanje obdukcije u Službi sudske medicine Soluna.

Za sada nije poznato kako je došlo do tragedije.

Da podsetimo, ovo je još jedna u nizu tragedija na grčkim plažama u kojima su stradali Srbi.

Autor: Iva Besarabić