STIGLE PAKLENE VRUĆINE! Počeo najduži TROPSKI TALAS u Srbiji - Danas do 40 stepeni, a osveženje tek KRAJEM AVGUSTA?!

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, duvaće slab do umeren, promenljiv vetar, a temperature će se kretati od 14 do 37 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 36 stepeni.

U narednih nedelju dana očekuje se pretežno sunčano vreme sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više.

Ivan Ristić kaže da su pred nama vreli dani i da će lokalno u pojedinim mestima za vikend biti i do 40 stepeni Celzijusovih.

- Za sada u modelima nema maksimuma preko 40 stepeni što je dobro, a i rashlađivaće nas koliko jugoistočni vetar nešto nalik košavi. Ovaj avgust bi mogao da bude upamćen po jednom od dužih i jačih toplotnih talasa. Modeli prognoziraju povratak vrelog afričkog vazduha i od 9, 10. avgusta mogli bismo da ostanemo zarobljeni pod njim dve sedmice, ali i duže, jer se kraj tog toplog talasa još uvek ne nazire. U poređenju sa julskim toplotnim talasom gde je temperatura lokalno išla i preko 40 stepeni u ovom za sada nema izgleda za takvu situaciju, ali će biti dosta duži - najavljuje Ristić i dodaje:

- Kraće osveženje sa nižim temperaturama možemo da očekujemo od 18. do 25. avgusta kada će se maksimalne temperature kretati od 31 do 36 stepeni. Konkretnije zahlađenje očekujemo posle 25. avgusta, ali za sada je taj dug period neizvestan. Dobro je što je sunce sada ipak dosta niže, noći duže, dani kraći, tako da će jutra u tom periodu biti dosta svežija - kaže Ristić.

Autor: Iva Besarabić