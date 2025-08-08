Oglasio se MUP: Gužva na OVOM GRANIČNOM PRELAZU ne jenjava!

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava granične policije obaveštava da je na Graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Republike Srbije prema Hrvatskoj, evidentirano zadržavanje putničkih motornih vozila od 180 minuta i pored preduzimanja aktivnosti na pet izlaznih saobraćajnih traka, dok je međuprostor do susedne Hrvatske skoro popunjen.

Takođe, na istom graničnom prelazu, na ulazu u Republiku Srbiju, evidentirano je zadržavanje putničkih motornih vozila od 45 minuta, aktivno je šest ulaznih traka.

Duža zadržavanja putničkih motornih vozila nisu prouzrokovana postupanjem nadležnih organa Republike Srbije, već su posledica turističke sezone, kao i načina rada susednog pograničnog organa koji primenjuju svoje nacionalne i procedure EU.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprava granične policije, ostvaruje službene kontakte sa susednim stranim pograničnim organima i razmenjuje informacije o stanju putničkog saobraćaja na državnoj granici, u cilju smanjenja vremena čekanja i zadržavanja motornih vozila.

