VELIKE PROMENE ZA RADNIKE: Počinju pregovori o minimalcu – Evo šta nas čeka!

Prvi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada za 2026. godinu zakazan je za ponedeljak, 18. avgust, saopštio je Socijalno ekonomski savet (SES).

Trenutna minimalna cena rada iznosi 53.592 dinara, a minimalac će, prema odluci SES-a od 15. jula, biti vanredno povećan od 1. oktobra za 9,4 odsto – sa sadašnjih 308 na 337 dinara po satu, što će ukupno iznositi 58.630 dinara.

Očekuje se da će pregovori doneti dodatne promene i utvrditi minimalnu cenu rada za narednu godinu, što je od velikog značaja za zaposlene u Srbiji.

Autor: Dalibor Stankov