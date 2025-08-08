Samo JEDNA ČAŠA piva može vas koštati papreno! Evo koliko alkohola je potrebno da popijete da biste naduvali 0,2 promila

Pivo je mnogima omiljeno piće, pa nije retkost da neki preteruju u njegovom konzumiranju. Pogotovo ukoliko vozite, treba imati na umu da je za 0,5 promila alkohola u krvi telu potrebno oko 3 do 5 sati da ga izbaci, a prema Zakonu o saobraćaju u Srbiji, upravljanje vozilom nije dozvoljeno već ukoliko imate 0,2 promila.

Koliko piva treba popiti za 0,2 promila

Promil (oznaka ‰) je mera koja označava hiljaditi deo nečega. U kontekstu alkohola, promili mere koncentraciju alkohola u krvi. Vrednost od 0,2‰ znači da se u jednoj litri krvi nalazi 0,2 grama čistog alkohola.

Količina piva potrebna da bi se dostigao nivo od 0,2 promila značajno varira od osobe do osobe i zavisi od više faktora:

Pol

Žene, zbog razlika u telesnom sastavu (manji procenat vode, više masnog tkiva) i nižeg nivoa enzima koji razgrađuju alkohol po pravilu brže dostižu višu koncentraciju alkohola u krvi nego muškarci iste telesne mase.

Telesna masa

Osobe sa manjom telesnom masom imaće višu koncentraciju alkohola u krvi nakon konzumacije iste količine piva u poređenju sa težim osobama.

Količina i jačina piva

Nije isto ako popijete jedno „light“ pivo sa 4% alkohola ili jako „craft“ pivo sa 8% alkohola.

Brzina ispijanja

Što brže pijete, to brže raste koncentracija alkohola u krvi. Nije isto ako ista osoba popije jedno pivo (0,5l) za 20 minuta ili za 2 sata.

Hrana u želucu

Konzumacija hrane pre ili tokom pijenja usporava apsorpciju alkohola u krvotok.

Individualni metabolizam i umor

Opšte stanje organizma, umor i genetika takođe igraju važnu ulogu.

Približna procena promila

Za muškarca prosečne težine (oko 80 kg), dva standardna piva (0,5 L, 5% alkohola) popijena u roku od jednog sata mogu dovesti do koncentracije alkohola od 0,2 promila.

Za ženu prosečne težine (oko 60 kg), čak i jedno takvo pivo može biti dovoljno da se pređe ta granica.

Simptomi u zavisnosti od nivoa alkohola u krvi

Različiti nivoi alkohola u krvi utiču na telo i ponašanje na različite načine:

0,2 do 0,3‰ – Blago opuštanje, promena raspoloženja, blago oslabljeno rasuđivanje

0,5‰ – Smanjena budnost, osećaj opuštenosti, oslabljeno rasuđivanje i praćenje pokreta

0,8‰ – Smanjena koordinacija mišića, teže uočavanje opasnosti, narušeno rasuđivanje, nejasan govor

do 1,5‰ – Produženo vreme reakcije, usporen govor, moguća mučnina i povraćanje

2,0 do 3,0‰ – Zbunjenost, dezorijentacija, vrtoglavica, mogući „prekidi filma“

3,5 do 4,0‰ – Trovanje alkoholom, potencijalni gubitak svesti

Iznad 4,0‰ – Potencijalno smrtonosna doza, rizik od kome i prestanka disanja

Koliko je vremena potrebno da alkohol napusti organizam?

Kada alkohol uđe u krvotok, jedini način da se eliminiše je metabolizacija u jetri.

Hladan tuš, kafa ili fizička aktivnost ne ubrzavaju ovaj proces.

Jetra razgrađuje alkohol prosečnom brzinom od 0,1 do 0,15 promila po satu. Dakle, ako imate 0,5 promila u krvi, biće potrebno oko 3 do 5 sati da alkohol u potpunosti izađe iz tela.

Zakon o saobraćaju propisuje da vozač ne sme da upravlja vozilom ako je pod dejstvom alkohola

Vožnja pod uticajem alkohola podleže zakonskim sankcijama koje mogu uključivati novčane kazne, oduzimanje dozvole i kaznene poene.

Vozačima u Srbiji nije dozvoljeno da upravljaju vozilom ukoliko imaju više od 0,2 promila alkohola u krvi, je je po važećem zakonu:

do 0,20 mg/ml - blaga alkoholisanost

više od 0,20 mg/ml do 0,50 mg/ml - umerena alkoholisanost

više od 0,50 mg/ml do 0,80 mg/ml - srednja alkoholisanost

više od 0,80 mg/ml do 1,20 mg/ml - visoka alkoholisanost

više od 1,20 mg/ml do 1,60 mg/ml - teška alkoholisanost

više od 1,60 mg/ml do 2,00 mg/ml - veoma teška alkoholisanost

više od 2,00 mg/ml - potpuna alkoholisanost

