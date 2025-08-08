DERONJE, KARAVUKOVO I SRPSKI MILETIĆ DOBIJAJU NOVI SJAJ: Ministarka Mesarović najavila još više ulaganja – stiže rasveta, staze i uskoro kanalizacija!

Deronje, Karavukovo i Srpski Miletić uskoro će dobiti potpuno nove pešačke staze sa rasvetom i mobilijarom!

Radovi su u punom jeku, a završetak projekta očekuje se sredinom septembra, najavila je potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović tokom obilaska radova u opštini Odžaci.

– Ministarstvo privrede je u celosti finansiralo ovaj projekat, vredan 26,3 miliona dinara, a sve će biti završeno u roku od 60 dana – istakla je Mesarović.

Pored funkcionalnijeg svakodnevnog života za građane ovih mesta, ministarka je naglasila i da će staze doprineti povećanju turističkog potencijala regiona.

Tokom posete, građani su izneli i nove potrebe – kanalizacija, vodovodna mreža i rekonstrukcija lokalnog puta do Srpskog Miletića. Mesarović je poručila da se ti projekti već planiraju za 2026. godinu.

– Borimo se za svaku investiciju. Brojke se vraćaju na staro, a očekujem da će Srbija do kraja godine biti među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi – zaključila je ministarka.

Autor: Dalibor Stankov