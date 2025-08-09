UKOLIKO STE KRENULI NA ODMOR, PRIPREMITE SE ZA PAKAO: Evo koliko je zadržavanje na graničnim prelazima

Konstantno pojačan saobraćaj na autoputevima donosi ovog vikenda duže kolone vozila na pojedinim graničnim prelazima, ali se one brzo formiraju i na mestima gde je vožnja, zbog radova ili drugih vanrednih zasrtoja usporena, saopštio je jutros Auto Moto Savez Srbije.

Prema informacijama Uprave granične Policije RS, dobijenim u 5:15, putnička motorna vozila čekaju na graničnim prelazima na izlazu iz Srbije najduže na GP Batrovci, tri sata.

Na GP Horgoš putnička vozila na izlazu iz zemlje zadržavaju se 90 minuta, na Kelebiji 60, na GP Preševo 30 minuta, a na Gradini 20 minuta, saopštio je Auto Moto Savez Srbije.

Na GP Šid putnička vozila i na izlazu i na ulazu u zemlju čekaju 30 minuta.

Na teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Autor: Iva Besarabić